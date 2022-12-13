Эксперт прокомментировал пользу от введения цифрового полиса ОМС

По словам профессора, доктора экономических наук, кандидата медицинских наук Владимира Гришина, который на данный момент возглавляет АО «Мосэкспертиза», сейчас весь мир активно осваивает новые технологии. Также важно учитывать, что полисы выдаются каждому россиянину. Однако ранее их в обязательном порядке приходилось носить с собой и предъявлять в случае визита в медучреждение. Но теперь полис на бумажном носителе уходит в прошлое, так как в любых больницах, включая частные учреждения, достаточно будет предоставить паспорт.