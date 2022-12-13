Эксперт прокомментировал пользу от введения цифрового полиса ОМС

С начала декабря гражданам России предоставляется возможность перейти на цифровой полис ОМС.
Как пишет newizv.ru., цифровой полис ОМС также обеспечит более высокую прозрачность и эффективность работы сферы здравоохранения в стране.
По словам профессора, доктора экономических наук, кандидата медицинских наук Владимира Гришина, который на данный момент возглавляет АО «Мосэкспертиза», сейчас весь мир активно осваивает новые технологии. Также важно учитывать, что полисы выдаются каждому россиянину. Однако ранее их в обязательном порядке приходилось носить с собой и предъявлять в случае визита в медучреждение. Но теперь полис на бумажном носителе уходит в прошлое, так как в любых больницах, включая частные учреждения, достаточно будет предоставить паспорт.
Россиянам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), для оформления цифрового полиса придется войти в регистр и выбрать страховую медицинскую организацию. Как только цифровой полис начнет действовать, необходимость в его бумажной версии отпадет. При этом председатель ФОМС Илья Баланин подчеркнул, что ранее выданные на руки полисы ОМС на материальных носителях будут актуальны и сейчас, они не нуждаются в замене.
Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шупло обращает внимание на то, что после массового внедрения цифровых полисов ОМС оформление документов станет проще в каждом учреждении здравоохранения, вероятность недочетов будет сведена до минимума, ускорится обмен данными.
Ольга Шупло указывает, что такие изменения необходимы для консолидации сведений о пациентах, которые обращаются за медпомощью, на региональном и федеральном уровнях в едином реестре данных. Помимо этого, переход на «цифру» поможет оптимизировать бюджет, нарастить прозрачность и эффективность отечественной медицины.
Номер цифрового полиса привязывается к личной информации россиян, а также иностранцев, которые имеют право на получение такого полиса. Цифровой полис начнет действовать во всех медучреждениях, поддерживающих систему ОМС.
Стоит отметить, что появившихся на свет россиян начнут автоматически включать в регистр застрахованных лиц после оформления свидетельства о рождении в органах ЗАГС. Иностранных граждан, оформивших российский паспорт, также внесут в регистр автоматически на основе информации, предоставленной МВД. Все остальные россияне, желающие получить цифровой полис, имеют возможность одновременно подать два заявления – о включении в регистр с последующим оформлением нового полиса ОМС и на выбор страховой медицинской организации.