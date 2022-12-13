Глава Минпромторга Мантуров делает ставку на отечественное производство

В этом отношении он согласен с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, который выступает против параллельного импорта.
Кричевский рассказал, что в РФ условно существует две противоборствующие партии. В одну из них входят сторонники параллельного импорта. Вторая партия выступает за развитие собственного производства в стране, пишут newizv.ru.
В «партию импорта» входят в основном предприниматели, которые привыкли все приобретать за рубежом и зарабатывать на поставках. Они не желают менять стратегий, которых придерживались долгие годы.
“Есть мнение, что именно «партия импорта» пытается затормозить шаги Минпромторга по созданию новых производств (исходя из спроса и возникшего временного дефицита), стремясь существенно увеличить процент локализации, в том числе на действующих предприятиях”, - пишет в своем сообщении экономист.
В последнее время российское правительство работало над магистральным развитием фармацевтического, авиационного и автомобильного промышленных кластеров. Отмечается, что их продукция является результатом длинных технологических цепочек. При этом значительную часть комплектующих такие предприятия закупали за рубежом. После введения антироссийских санкций поставки в РФ прекратились, что привело к остановке многих отечественных производств.
Так, оборонная промышленность РФ много лет получала электронику, подшипники, чипы и другие комплектующие от российских дистрибьюторов в полном объеме. В документации было указано, что вся эта продукция производилась в России. На самом деле все это привозилось из-за границы. Те, у кого были связи с промышленным госсектором, извлекали из этого выгоду за счет разницы цены и отсутствия инвестиционной составляющей.
Экономист считает, что настало время перестать идти проторенной дорожкой импорта комплектующих. Это было допустимо еще до начала военной спецоперации. Сейчас российская экономика меняет свой курс, и она больше не должна зависеть от иностранных партнеров.
В то же время влияние сил, которые сколотили капитал на импорте и не привыкли к практической работе, еще достаточно сильно. Поэтому важно, что представители госсектора заняли однозначную позицию в этом противостоянии, взяв курс на формирование технологического суверенитета России.
Так, оборонная промышленность РФ много лет получала электронику, подшипники, чипы и другие комплектующие от российских дистрибьюторов в полном объеме. В документации было указано, что вся эта продукция производилась в России. На самом деле все это привозилось из-за границы. Те, у кого были связи с промышленным госсектором, извлекали из этого выгоду за счет разницы цены и отсутствия инвестиционной составляющей.
Экономист считает, что настало время перестать идти проторенной дорожкой импорта комплектующих. Это было допустимо еще до начала военной спецоперации. Сейчас российская экономика меняет свой курс, и она больше не должна зависеть от иностранных партнеров.
В то же время влияние сил, которые сколотили капитал на импорте и не привыкли к практической работе, еще достаточно сильно. Поэтому сейчас важно, что представители госсектора заняли однозначную позицию в этом противостоянии, взяв курс на формирование технологического суверенитета России.