Глава Минпромторга Мантуров делает ставку на отечественное производство

Так, оборонная промышленность РФ много лет получала электронику, подшипники, чипы и другие комплектующие от российских дистрибьюторов в полном объеме. В документации было указано, что вся эта продукция производилась в России. На самом деле все это привозилось из-за границы. Те, у кого были связи с промышленным госсектором, извлекали из этого выгоду за счет разницы цены и отсутствия инвестиционной составляющей.