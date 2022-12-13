Глава РЭО Буцаев: Текстилю присвоят новые коды отходов

Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в целом деятельность по сбору текстильных отходов и бывшего в употреблении текстиля никак не регулируется, а ведь они могут считаться отходами от использования товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителя (РОП). Одной из причин этого является отсутствие необходимых кодов в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Наиболее близкой к проблеме категорией каталога можно назвать группу «Текстиль и текстильные изделия, утратившие потребительские свойства». Но в этой категории речь идет больше об отходах одежды для сферы обслуживания из натуральных и смешанных незагрязненных волокон. Она не относится к тем отходам, которые поступают от населения. Сейчас в РЭО готовят предложения о введении новых кодов, включающих текстильные отходы, принятые от населения. Несовершенство ФККО во многом мешает полноценному исполнению РОП, так как в этих обстоятельствах необходимо строгое соответствие видов товаров, утилизируемых отходов и производимой продукции, добавил Буцаев. Об этом пишет Gorod55.