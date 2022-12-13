Глава РЭО Буцаев: Текстилю присвоят новые коды отходов

Данное предложение нацелено на содействие формированию экономики замкнутого цикла в России.
Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в целом деятельность по сбору текстильных отходов и бывшего в употреблении текстиля никак не регулируется, а ведь они могут считаться отходами от использования товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителя (РОП). Одной из причин этого является отсутствие необходимых кодов в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Наиболее близкой к проблеме категорией каталога можно назвать группу «Текстиль и текстильные изделия, утратившие потребительские свойства». Но в этой категории речь идет больше об отходах одежды для сферы обслуживания из натуральных и смешанных незагрязненных волокон. Она не относится к тем отходам, которые поступают от населения. Сейчас в РЭО готовят предложения о введении новых кодов, включающих текстильные отходы, принятые от населения. Несовершенство ФККО во многом мешает полноценному исполнению РОП, так как в этих обстоятельствах необходимо строгое соответствие видов товаров, утилизируемых отходов и производимой продукции, добавил Буцаев. Об этом пишет Gorod55.
По словам гендиректора РЭО, в стране ежегодно образуется более двух миллионов тонн текстильных отходов: в среднем за год горожанин выбрасывает 15-17 кг таких отходов. При этом их переработка в России развита слабо и составляет не более 1% от образующегося объема. Ранее Минприроды России дало поручение РЭО подготовить конвертер кодов Общероссийского классификатора продукции и ФККО для ситуации, когда товар переходит в отходы и далее становится продуктом утилизации. Таким образом, происходит переход из ОКПД в ФККО, а затем снова в товар с кодом ОКПД.
Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. Предполагается, что она позволит поставить обращение с мусором на цивилизованные рельсы, решить проблему незаконных свалок и значительно уменьшить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года необходимо построить или реконструировать 868 предприятий обращения с отходами. Организаторы реформы планируют, что к этому времени на обработку (сортировку) будет направляться 100% бытовых отходов, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится вдвое. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, переданных в обработку (сортировку), составила 48,1%, а отходов, направленных на утилизацию, – 11,4%.