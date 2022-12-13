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Голубев заявил, что в зоне старого аэропорта в Ростове построят не так много жилья

Сегодня, 13:09
Фото: donland.ru/CC BY 4.0
Голубев заявил, что в зоне старого аэропорта в Ростове построят не так много жилья
На территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону будет не так много жилья, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал об освоении этой территории и возникающих проблемах. Но каких именно, он раскрывать не стал, уточнив, что эти вопросы решаются.

«Жилья здесь построят не так много, оно займет 40% от территории», — уточнил глава области. Речь идет о том, что в рамках комплексного развития необходимо сделать также все условия для жизни людей.

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Активная фаза освоения территории начнется в следующем году.

Напомним, что только в инфраструктуру придется вложить 20 миллиардов рублей. Здесь потребуется реконструировать и построить 20 дорог и шесть развязок. 

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