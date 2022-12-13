Он рассказал об освоении этой территории и возникающих проблемах. Но каких именно, он раскрывать не стал, уточнив, что эти вопросы решаются.
«Жилья здесь построят не так много, оно займет 40% от территории», — уточнил глава области. Речь идет о том, что в рамках комплексного развития необходимо сделать также все условия для жизни людей.
Активная фаза освоения территории начнется в следующем году.
Напомним, что только в инфраструктуру придется вложить 20 миллиардов рублей. Здесь потребуется реконструировать и построить 20 дорог и шесть развязок.