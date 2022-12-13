Глава региона уточнил, что проблемы были на одном из этапов освоения территории. Однако какие именно, он уточнять не стал.
«Эти проблемы мы продолжаем решать и сегодня. Строительная техника должна появиться на площадке в 2023 году», — рассказал губернатор.
Он добавил, что с этого момента начнется активная фаза освоения территории. При этом глава области отметил, что жилья здесь будет не так много.
Жилищное строительство составит 40% от общей территории. Дело в том, что это комплексное развитие, поэтому нужно построить необходимую для людей инфраструктуру.
Напомним, что около 20 млрд рублей вложат в инфраструктуру на территории старого аэропорта в Ростове.