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Голубев заявил о проблемах при освоении территории старого аэропорта в Ростове

Сегодня, 12:50
Фото: donland.ru/CC BY 4.0
Голубев заявил о проблемах при освоении территории старого аэропорта в Ростове
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о появившихся проблемах при освоении территории старого аэропорта, прозвучало во время инвестиционного послания.

Глава региона уточнил, что проблемы были на одном из этапов освоения территории. Однако какие именно, он уточнять не стал.

«Эти проблемы мы продолжаем решать и сегодня. Строительная техника должна появиться на площадке в 2023 году», — рассказал губернатор.

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Он добавил, что с этого момента начнется активная фаза освоения территории. При этом глава области отметил, что жилья здесь будет не так много. 

Жилищное строительство составит 40% от общей территории. Дело в том, что это комплексное развитие, поэтому нужно построить необходимую для людей инфраструктуру. 

Напомним, что около 20 млрд рублей вложат в инфраструктуру на территории старого аэропорта в Ростове.

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