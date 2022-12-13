Народный фронт рассказал о возвращении двух мобилизованных граждан — Дмитрия Аксюка и Алексея Байдикова, у которых были проблем со здоровьем. У одного из них диагностировали заболевания легких и сердца, а также синдром Пьера Мари-Бамбергера. Это случаи, когда идет поражение тканей.