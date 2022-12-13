Народный фронт рассказал о возвращении двух мобилизованных граждан — Дмитрия Аксюка и Алексея Байдикова, у которых были проблем со здоровьем. У одного из них диагностировали заболевания легких и сердца, а также синдром Пьера Мари-Бамбергера. Это случаи, когда идет поражение тканей.
У второго оказались проблемы со спиной и спинными дисками, кроме того у него обнаружили доброкачественную опухоль и остеохондроз.
Мобилизованные служили в армии около 10 лет назад и тогда у них уже были ограничения по здоровью. За эти годы состояние мужчин стало только хуже.
В ходе мобилизационной кампании проверили документы резервистов и вернули их домой.
Депутат Госдумы Антон Гетта рассказал о возвращенном домой отце троих детей. По словам парламентария, о помощи попросила супруга мобилизованного.
«В конце ноября из штаба Южного военного округа нам пришел официальный ответ, что данный боец уже был уволен с военной службы», — уточнил депутат.
В начале октября стало известно о создании в регионе рабочей группы, которая рассматривает вопросы неправомерной мобилизации. На тот момент она приняла 150 обращений.
Губернатор Василий Голубев рассказывал, что удалось вернуть половину из этого количества. Он пообещал, что работа в этом направлении продолжится.
В России после освобождения от мобилизационной кампании многодетных отцов начался процесс возвращения их домой. В конце октября военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал, что для этого потребуются два-три дня.
А для ускорения процесса использовали систему электронного документооборота. Если мужчина уже находился в части, то подтверждающие документы разрешали приносить его родственникам.
После этого воинская часть увольняла военнослужащего и отправляла в военкомат по месту жительства для постановки на учет.
Правительство Ростовской области сообщало, что в регионе можно пожаловаться, если есть уверенность, что местного жителя ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации. Такие вопросы рассматривает рабочая группа при правительстве области совместно с соответствующими службами.
Обращаться нужно по адресу электронной приемной по ссылке.
Частичная мобилизация началась 21 сентября после соответствующего заявления президента Владимира Путина. Он рассказал, что всего необходимо набрать 300 тысяч человек — это 1% от мобилизационного резерва страны.
Но набирали не всех, а по определенным критериям. Так, требовались люди, которые уже отслужили или которые имеют боевой опыт.
Военкоматы интересовали военно-учетные специальности призывников. Каждому региону выдали определенное мобилизационное задание, которое держится в секрете.
О завершении мобилизационной кампании стало известно 28 октября во время встречи главы Минобороны России Сергея Шойгу и главы государства Владимира Путина. С этого момента оповещение людей прекратили.
Удалось набрать даже больше 300 тысяч человек за счет добровольцев, которые не дожидались повесток и приходили самостоятельно в военкоматы. В декабре Путин встретился с представителями СПЧ и рассказал, что в зону спецоперации отправили 150 тысяч человек.
Из них около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях, остальные — на вторых-третьих рубежах. Оставшиеся мобилизованные проходят обучение, в том числе на полигонах.
Власти Ростовской области ничего по поводу нового набора не говорили. В данный момент организован процесс помощи мобилизованным и их семьям.
Президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ дал понять, что новых волн не будет.
«Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — говорил президент.
До этого на эту тему высказывался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявлял, что в регионах не планируются новые этапы мобилизации.
Для мобилизованных граждан предусмотрели несколько видов выплат:
В Ростове-на-Дону семьи мобилизованных освободили от уплаты за детский сад. Для бойцов постоянно закупают необходимую им экипировку.
Средства помогают собрать обычные жители, так, в середине ноября удалось получить более 530 миллионов рублей. Деньги пошли на помощь резервистам.