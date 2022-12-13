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Как возвращают ошибочно мобилизованных в Ростовской области

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
Как возвращают ошибочно мобилизованных в Ростовской области
В Ростовской области во время частичной мобилизации были случаи ошибочного призыва местных жителей. Кого удалось вернуть, в материале RostovGazeta.

Вернули из-за болезни

Народный фронт рассказал о возвращении двух мобилизованных граждан — Дмитрия Аксюка и Алексея Байдикова, у которых были проблем со здоровьем. У одного из них диагностировали заболевания легких и сердца, а также синдром Пьера Мари-Бамбергера. Это случаи, когда идет поражение тканей.

У второго оказались проблемы со спиной и спинными дисками, кроме того у него обнаружили доброкачественную опухоль и остеохондроз.

Мобилизованные служили в армии около 10 лет назад и тогда у них уже были ограничения по здоровью. За эти годы состояние мужчин стало только хуже.

В ходе мобилизационной кампании проверили документы резервистов и вернули их домой.

Вернули отца троих детей

Депутат Госдумы Антон Гетта рассказал о возвращенном домой отце троих детей. По словам парламентария, о помощи попросила супруга мобилизованного.

«В конце ноября из штаба Южного военного округа нам пришел официальный ответ, что данный боец уже был уволен с военной службы», — уточнил депутат.

Вернули отца троих детей
Фото: Peter Griffin/CC0 / publicdomainpictures.com

Как возвращают домой незаконно мобилизованных

В начале октября стало известно о создании в регионе рабочей группы, которая рассматривает вопросы неправомерной мобилизации. На тот момент она приняла 150 обращений.

Губернатор Василий Голубев рассказывал, что удалось вернуть половину из этого количества. Он пообещал, что работа в этом направлении продолжится.

Возвращение многодетных отцов

В России после освобождения от мобилизационной кампании многодетных отцов начался процесс возвращения их домой. В конце октября военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал, что для этого потребуются два-три дня.

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А для ускорения процесса использовали систему электронного документооборота. Если мужчина уже находился в части, то подтверждающие документы разрешали приносить его родственникам.

После этого воинская часть увольняла военнослужащего и отправляла в военкомат по месту жительства для постановки на учет.

Как возвращают домой незаконно мобилизованных
Фото: mil.ru

Куда жаловаться на неправомерную мобилизацию

Правительство Ростовской области сообщало, что в регионе можно пожаловаться, если есть уверенность, что местного жителя ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации. Такие вопросы рассматривает рабочая группа при правительстве области совместно с соответствующими службами.

Обращаться нужно по адресу электронной приемной по ссылке.

Кого призывали в рамках частичной мобилизации

Частичная мобилизация началась 21 сентября после соответствующего заявления президента Владимира Путина. Он рассказал, что всего необходимо набрать 300 тысяч человек — это 1% от мобилизационного резерва страны.

Но набирали не всех, а по определенным критериям. Так, требовались люди, которые уже отслужили или которые имеют боевой опыт.

Военкоматы интересовали военно-учетные специальности призывников. Каждому региону выдали определенное мобилизационное задание, которое держится в секрете.

О завершении мобилизационной кампании стало известно 28 октября во время встречи главы Минобороны России Сергея Шойгу и главы государства Владимира Путина. С этого момента оповещение людей прекратили.

Сколько мобилизованных набрали

Удалось набрать даже больше 300 тысяч человек за счет добровольцев, которые не дожидались повесток и приходили самостоятельно в военкоматы. В декабре Путин встретился с представителями СПЧ и рассказал, что в зону спецоперации отправили 150 тысяч человек.

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Из них около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях, остальные — на вторых-третьих рубежах. Оставшиеся мобилизованные проходят обучение, в том числе на полигонах.

Ждать ли вторую волну частичной мобилизации

Власти Ростовской области ничего по поводу нового набора не говорили. В данный момент организован процесс помощи мобилизованным и их семьям.

Президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ дал понять, что новых волн не будет.

«Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — говорил президент.

До этого на эту тему высказывался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявлял, что в регионах не планируются новые этапы мобилизации.

Ждать ли вторую волну частичной мобилизации
Фото: mil.ru

Какие выплаты есть для мобилизованных

Для мобилизованных граждан предусмотрели несколько видов выплат:

  1. Региональная единовременная помощь в размере 150 тысяч рублей
  2. Федеральная помощь в размере 195 тысяч рублей для каждого бойца
  3. Всем мобилизованным платят зарплаты, которые составляют не менее 195 тысяч рублей
  4. Есть премии тем, кто отличится при выполнении боевых задач

В Ростове-на-Дону семьи мобилизованных освободили от уплаты за детский сад. Для бойцов постоянно закупают необходимую им экипировку.

Средства помогают собрать обычные жители, так, в середине ноября удалось получить более 530 миллионов рублей. Деньги пошли на помощь резервистам.

#Илья Протвинов#СВО#Мобилизация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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