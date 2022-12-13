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Коечный фонд для больных тяжелой формой ОРВИ пришлось увеличить в Ростовской области

Сегодня, 08:21
Фото: donland.ru
В Новочеркасске пришлось увеличить коечный фонд для больных тяжелой формой ОРВИ
В инфекционной больнице Новочеркасска для пациентов с тяжелой формой ОРВИ дополнительно оборудовали 70 коек, сообщает официальный портал города.

В Новочеркасске пришлось увеличить количество мест для пациентов, тяжело болеющих ОРВИ. Всего оборудовано 70 коек. В настоящее время в городе число заболевших более, чем вдвое превысило областной показатель и составило 112,7 на десять тысяч населения.

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Уточняется, что большая часть пациентов с ОРВИ — это школьники и дошкольники. В детских садах и школах решено усилить меры профилактики, а также рекомендовано носить маски. Также в местном Роспотребнадзоре заявили, что больницам Новочеркасска стоит подготовиться к перепрофилированию для приема большего количества больных.

Ранее жители Аксая пожаловались, что часами стоят в очереди с больными детьми в холодной поликлинике.

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#Виктория Прутковская#Новости#Новочеркасск#Аксай#Ростовская область#Здравоохранение
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