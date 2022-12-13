Уточняется, что большая часть пациентов с ОРВИ — это школьники и дошкольники. В детских садах и школах решено усилить меры профилактики, а также рекомендовано носить маски. Также в местном Роспотребнадзоре заявили, что больницам Новочеркасска стоит подготовиться к перепрофилированию для приема большего количества больных.