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Министр Окунев объяснил, почему не ремонтируют аварийную дамбу через Ростовское море

Сегодня, 05:47
Фото: 1MI
Ремонт аварийной дамбы через Ростовское море в створе улицы Орской пока остается под вопросом.

Дамбе присвоили второй класс опасности и сейчас она закрыта для проезда грузовиков. Собственником является госучреждение «Ростовмелиоводхоз».

Прокуратура обязывала провести ремонт плотины, но он так и не начался. По словам главы Минтранспорта региона Владимира Окунева, власти несколько раз просили собственника провести работы.

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«Они говорят, что готовы передать нам дамбу. Что передавать? Вы ее отремонтируйте. Но они сообщают, что нет денег», — пишет Donnews со ссылкой на слова министра.

Губернатор Василий Голубев говорил, что дамбу придется в любом случае восстановить. Но по срокам информации пока нет.

Ранее в Ростове-на-Дону начали строительство моста через Ростовское море с декабря.

 

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