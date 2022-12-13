Дамбе присвоили второй класс опасности и сейчас она закрыта для проезда грузовиков. Собственником является госучреждение «Ростовмелиоводхоз».
Прокуратура обязывала провести ремонт плотины, но он так и не начался. По словам главы Минтранспорта региона Владимира Окунева, власти несколько раз просили собственника провести работы.
«Они говорят, что готовы передать нам дамбу. Что передавать? Вы ее отремонтируйте. Но они сообщают, что нет денег», — пишет Donnews со ссылкой на слова министра.
Губернатор Василий Голубев говорил, что дамбу придется в любом случае восстановить. Но по срокам информации пока нет.
Ранее в Ростове-на-Дону начали строительство моста через Ростовское море с декабря.