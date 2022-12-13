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На Дону не могут побороть тараканов, а в Ростове решают, насколько застроят аэропорт

Сегодня, 15:06
Фото: rostov-gorod.ru
На Дону не могут побороть тараканов, а в Ростове решают, насколько застроят аэропорт
В Ростове объявили о планах по застройке аэропорта и обновлении трамвайной сети, пока в Ростовской области больницы страдают от нашествия тараканов.

Мы едем-едем-едем в далекие края

В конце года на портале «Активный ростовчанин» появилась новая схема движения трамвая на Западном жилом массиве и по Левенцовскому микрорайону. 

Власти сообщили, что пока первую ветку планируют проложить по улицам Малиновского к Еременко, Солженицына по Жданова к Ткачева. Вместе с ней запланировано построить депо и создать несколько остановок. 

Голосование для участия в обсуждениях проекта будет идти до 15 декабря. 

Поделим на 40 и 60

Донской губернатор Василий Голубев объявил, что в ходе освоения территорий старого аэропорта возникли проблемы, которые еще предстоит решить.  

Хотя деталями губернатор делиться не стал, он сообщил, что несмотря на возникшие трудности техника для начала строительства прибудет на площадку уже в 2023 году.  

Первые многоэтажки на территории старого аэропорта в Ростове появятся в 2024 году
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В процессе комплексного освоения территорий старого аэропорта на земельных участках 40% займут жилые новостройки. 

Ад для инсектофобов

Очевидцы поделились с корреспондентом RostovGazeta видеозаписью, на которой запечатлены бегающие по всем поверхностям тараканы. 

Действие на видео разворачивается в инфекционном отделении больницы Азова, куда читательница попала вместе со своим новорожденным ребенком. Молодая мать сообщила, что насекомые бегают везде не таясь, залезая на вещи и детские бутылочки. 

«Спать невозможно, так как тараканы повсюду», — прокомментировала шокированная женщина, которая сняла на видео то, как насекомые бегают по столу и шкафам палаты. 

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