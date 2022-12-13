В конце года на портале «Активный ростовчанин» появилась новая схема движения трамвая на Западном жилом массиве и по Левенцовскому микрорайону.
Власти сообщили, что пока первую ветку планируют проложить по улицам Малиновского к Еременко, Солженицына по Жданова к Ткачева. Вместе с ней запланировано построить депо и создать несколько остановок.
Голосование для участия в обсуждениях проекта будет идти до 15 декабря.
Донской губернатор Василий Голубев объявил, что в ходе освоения территорий старого аэропорта возникли проблемы, которые еще предстоит решить.
Хотя деталями губернатор делиться не стал, он сообщил, что несмотря на возникшие трудности техника для начала строительства прибудет на площадку уже в 2023 году.
В процессе комплексного освоения территорий старого аэропорта на земельных участках 40% займут жилые новостройки.
Очевидцы поделились с корреспондентом RostovGazeta видеозаписью, на которой запечатлены бегающие по всем поверхностям тараканы.
Действие на видео разворачивается в инфекционном отделении больницы Азова, куда читательница попала вместе со своим новорожденным ребенком. Молодая мать сообщила, что насекомые бегают везде не таясь, залезая на вещи и детские бутылочки.
«Спать невозможно, так как тараканы повсюду», — прокомментировала шокированная женщина, которая сняла на видео то, как насекомые бегают по столу и шкафам палаты.