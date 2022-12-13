Глава донского правительства объявил, что в регионе собираются продолжить помощь бизнесу в следующем году. Для этого власти хотят сохранить льготы по налогам на прибыль и имущество компаний, а также субсидирование предприятий.
Также в Ростовской области собираются улучшить климат для инвесторов, для этого, например, собираются открыть центр компетенций по росту продаж малого и среднего бизнеса.
Власти уверены, что это позволит увеличить спрос на производственную продукцию и ее продажу на маркетплейсах, а также ее экспорт и продвижение с помощью рекламы.
Ранее эксперты рассказали, насколько перспективна для Ростовской области может быть сфера ребилдинга.