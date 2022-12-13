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На Дону планируют открыть центр компетенций для малого и среднего бизнеса в 2023 году

Сегодня, 13:08
Фото: donland.ru
На Дону планируют открыть центр компетенций для малого и среднего бизнеса в 2023 году

Голубев рассказал о создании центров развития бизнеса в малых городах в 2023 году

В Ростовской области планируют создать центр по стимуляции роста продаж малого и среднего бизнеса, об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Глава донского правительства объявил, что в регионе собираются продолжить помощь бизнесу в следующем году. Для этого власти хотят сохранить льготы по налогам на прибыль и имущество компаний, а также субсидирование предприятий. 

Также в Ростовской области собираются улучшить климат для инвесторов, для этого, например, собираются открыть центр компетенций по росту продаж малого и среднего бизнеса.

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Власти уверены, что это позволит увеличить спрос на производственную продукцию и ее продажу на маркетплейсах, а также ее экспорт и продвижение с помощью рекламы. 

Ранее эксперты рассказали, насколько перспективна для Ростовской области может быть сфера ребилдинга. 

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