Специалисты Роспотребнадзора нашли опасную для жизни кукурузу в магазинах Ростовской области. При лабораторных исследованиях выяснилось, что она содержала внутри возбудитель ботулизма и ботулотоксин. Уточняется, что она продавалась в вакуумной упаковке. Небезопасный продукт сняли с продажи в Азове, а также Азовском, Зерноградском и Кагальницком районах.