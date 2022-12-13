rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На прилавках в Ростовской области продавалась опасная для жизни кукуруза

Сегодня, 07:07
Фото: darwin Bell/CC BY / wikimedia.org
На прилавках в Ростовской области продавалась опасная для жизни кукуруза
Кукурузу с возбудителями ботулизма и ботулотоксином нашли в некоторых магазинах Ростовской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты Роспотребнадзора нашли опасную для жизни кукурузу в магазинах Ростовской области. При лабораторных исследованиях выяснилось, что она содержала внутри возбудитель ботулизма и ботулотоксин. Уточняется, что она продавалась в вакуумной упаковке. Небезопасный продукт сняли с продажи в Азове, а также Азовском, Зерноградском и Кагальницком районах.

Известно, что отварная кукуруза в вакууме поступила в Ростовскую область из Узбекистана. На маркировке указывалось, что она произведена 2 августа этого года и может храниться до начала августа следующего года. Масса кукурузы составляла 450 граммов.

Сальмонеллез нашли в козьем молоке в Ростовской области
Узнать подробнее

Сообщается, что заболевшие ботулизмом после употребления отварной кукурузы в вакууме уже появились в Красноярске.

Ранее кишечная палочка была обнаружена в раках в Ростовской области.

Читайте также:
Знаменитые донские раки оказались заражены кишечной палочкойЖитель в Ростовской области умер после укуса кошкиВ больницах и детских садах Ростовской области кормили опасными продуктами
#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Азов#Происшествие
Подпишитесь
Более 1 тыс поросят из Ростовской области увидят Грузию и умрут
Сегодня, 05:21
Эколог Зайчиков объяснил, как Багаевский гидроузел повлияет на уровень воды реки Дон
Сегодня, 09:05
Жителей в Ростове-на-Дону хотят заставить носить одежду российских брендов
Сегодня, 08:56
Коечный фонд для больных тяжелой формой ОРВИ пришлось увеличить в Ростовской области
Сегодня, 08:21
Жители в Аксае с больными детьми часами ждут в очереди в холодной поликлинике
Сегодня, 05:04