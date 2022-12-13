Специалисты Роспотребнадзора нашли опасную для жизни кукурузу в магазинах Ростовской области. При лабораторных исследованиях выяснилось, что она содержала внутри возбудитель ботулизма и ботулотоксин. Уточняется, что она продавалась в вакуумной упаковке. Небезопасный продукт сняли с продажи в Азове, а также Азовском, Зерноградском и Кагальницком районах.
Известно, что отварная кукуруза в вакууме поступила в Ростовскую область из Узбекистана. На маркировке указывалось, что она произведена 2 августа этого года и может храниться до начала августа следующего года. Масса кукурузы составляла 450 граммов.
Сообщается, что заболевшие ботулизмом после употребления отварной кукурузы в вакууме уже появились в Красноярске.
Ранее кишечная палочка была обнаружена в раках в Ростовской области.