Работы потенциальному подрядчику предстоит выполнять на протяжении всего 2023 года. Также в конкурсной документации указываются адреса объектов, на которых потенциальному исполнителю необходимо будет проводить работы. Среди них путепровод по улице Доватора через железнодорожные пути, пешеходный переход на пересечении проспекта Шолохова и улицы Зеленой, мост через реку Темерник, соединяющий Красноармейскую и Гвардейскую площадь, а также мостовые переходы через реку Дон в створах Сиверса и Ворошиловского.