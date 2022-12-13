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На содержание мостов и пешеходных переходов в Ростове потратят 55 миллионов рублей

Сегодня, 09:08
Фото: rostov-gorod.ru
На содержание мостов и пешеходных переходов в Ростове потратят 55 миллионов рублей
Администрация Ростова ищет подрядчика, который займется содержанием мостов, путепроводов и пешеходных переходов в городе в 2023 году, сообщается на сайте госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который займется содержанием и эксплуатацией городских мостов, путепроводов, пешеходных переходов и барьерного ограждения. На это выделено 55 миллионов рублей.

Работы потенциальному подрядчику предстоит выполнять на протяжении всего 2023 года. Также в конкурсной документации указываются адреса объектов, на которых потенциальному исполнителю необходимо будет проводить работы. Среди них путепровод по улице Доватора через железнодорожные пути, пешеходный переход на пересечении проспекта Шолохова и улицы Зеленой, мост через реку Темерник, соединяющий Красноармейскую и Гвардейскую площадь, а также мостовые переходы через реку Дон в створах Сиверса и Ворошиловского.

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На этих объектах подрядчику нужно будет следить за состоянием конструкций, заниматься их ремонтом при необходимости, а также сохранить в целостности сети и коммуникации, примыкающие к тому или иному объекту.

Конкурс завершится 20 декабря.

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