Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который займется содержанием и эксплуатацией городских мостов, путепроводов, пешеходных переходов и барьерного ограждения. На это выделено 55 миллионов рублей.
Работы потенциальному подрядчику предстоит выполнять на протяжении всего 2023 года. Также в конкурсной документации указываются адреса объектов, на которых потенциальному исполнителю необходимо будет проводить работы. Среди них путепровод по улице Доватора через железнодорожные пути, пешеходный переход на пересечении проспекта Шолохова и улицы Зеленой, мост через реку Темерник, соединяющий Красноармейскую и Гвардейскую площадь, а также мостовые переходы через реку Дон в створах Сиверса и Ворошиловского.
На этих объектах подрядчику нужно будет следить за состоянием конструкций, заниматься их ремонтом при необходимости, а также сохранить в целостности сети и коммуникации, примыкающие к тому или иному объекту.
Конкурс завершится 20 декабря.
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