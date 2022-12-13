Местная жительница поступила в инфекционное отделение вместе с новорожденным ребенком и сразу обратилась внимание на насекомых. По ее словам, тараканов очень много и бегают они везде.
«Спать невозможно, так как тараканы повсюду. Они на вещах и даже на детских бутылочках», — заявила собеседница.
Она прислала в редакцию видео с бегающими по шкафами и столу насекомыми.
При этом в августе горожане сообщали, что детском инфекционном отделении в районной больнице Азова царит антисанитария и разруха. Они говорили, что помещения кишат тараканами.