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О бегающих по больнице и вещам новорожденных тараканах рассказали пациенты в Азове

Сегодня, 09:11
Фото: unsplash.com / Видео rostovgazeta.ru
О бегающих по больнице и вещах новорожденных тараканах рассказали пациенты в Азове
По инфекционному отделению больницы в Азове бегает большое количество тараканов, сообщили пациенты корреспонденту RostovGazeta.

Местная жительница поступила в инфекционное отделение вместе с новорожденным ребенком и сразу обратилась внимание на насекомых. По ее словам, тараканов очень много и бегают они везде.

«Спать невозможно, так как тараканы повсюду. Они на вещах и даже на детских бутылочках», — заявила собеседница.

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Она прислала в редакцию видео с бегающими по шкафами и столу насекомыми. 

При этом в августе горожане сообщали, что детском инфекционном отделении в районной больнице Азова царит антисанитария и разруха. Они говорили, что помещения кишат тараканами. 

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