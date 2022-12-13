Напомним, что жительница Гуково Юлия Дилис еще в детском возрасте получила травму, которая привела к полной потере тембра голоса. Юлия разговаривает исключительно шепотом.
Из-за сужения просвета трахеи, ей рекомендовано категорически не допускать аллергических реакций. Долгие годы жительница Гуково имела группу инвалидности, которую почему-то сняли. Все повторные попытки Юлии получить инвалидность заканчивались неудачно.
После публикации материала в RostovGazeta, ситуация начала улучшаться. Дилис обратилась в больницу Гуково, получила маршрутный лист на квоту, ее записали на консультацию к оториноларингологу на 15 декабря.
«Однако утром 12 декабря мне позвонила секретарь Гуковской больницы и сообщила, что в Ростове меня никто не примет. Вроде бы мне нужна специализированная клиника, а где она находится, никто не знает», — рассказывает Юлия Дилис.
В ростовской больнице ей подтвердили, что на эту дату и время записан другой человек. А квота на Юлию Дилис отсутствует.
Почему об этом стало известно только сейчас, за три дня до длительно ожидаемой даты консультации у врача, Юлии никто не ответил.
Корреспонденту RostovGazeta в больнице подтвердили, что квота у Юлии Дилис была на прием к ЛОР-врачу. А ей нужна профильная организация. Какая именно — не уточнили.
«Данной проблемой мы не занимаемся, поэтому квота была отозвана. Более информативно расскажут в оргметодотделе», — подчеркнули в медучреждении.
После выяснений, в оргметодотделе сообщили, что заболевание Юлии не является сурдологическим.
«В течение сегодняшнего дня мы ее перепишем на ближайшее время на декабрь к профильному ЛОРу. И через медицинскую организацию ей эту информацию передадут», — пообещали в оргметодотделе.
На это известие Юлию Дилис немало удивило.
«Конечно же, новость замечательная. Но что бы было, если бы я не обратилась в редакцию? Я бы так и не попала на прием к врачу. Почему мне ничего не разъясняли?» — задается она вопросами.
Ранее RostovGazeta сообщала, как незрячей жительнице Гуково не дали группу инвалидности из-за здорового сердца. И только после публикации материала в RostovGazeta, проблема была оперативно решена.