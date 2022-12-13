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Появилась схема первой ветки скоростного трамвая в Ростове-на-Дону

Сегодня, 10:19
Фото: rosstov-gorod.ru
Появилась схема первой ветки скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону опубликовали возможную схему движения будущего скоростного трамвая, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

Схему первой ветки разместили для общественного обсуждения. Планируется, что составы пройдут по Малиновского, Еременко, Солженицына, Жданова, Ткачева.

Вместе с этим должны появиться остановки, тяговая подстанция и депо. Голосование продлится еще два дня.

Появилась схема первой ветки скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
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Пока свои голоса оставили только 15 человек. За инициативу высказались 10 ростовчан, остальным она не понравилась. 

Ранее появилась информация, что первый этап реализации планируют начать в 2023 году. Говорилось, что скоростной трамвай будет проходить по эстакаде вдоль улицы Вавилова. 

 

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