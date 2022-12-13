Схему первой ветки разместили для общественного обсуждения. Планируется, что составы пройдут по Малиновского, Еременко, Солженицына, Жданова, Ткачева.
Вместе с этим должны появиться остановки, тяговая подстанция и депо. Голосование продлится еще два дня.
Пока свои голоса оставили только 15 человек. За инициативу высказались 10 ростовчан, остальным она не понравилась.
Ранее появилась информация, что первый этап реализации планируют начать в 2023 году. Говорилось, что скоростной трамвай будет проходить по эстакаде вдоль улицы Вавилова.