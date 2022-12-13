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Регионы получат 2 года на интеграцию с единым регистром застрахованных в ОМС

Сегодня, 20:01
Фото: pxhere.com
Во втором чтении Госдумой была принята поправка в закон об обязательном медицинском страховании.

Она предоставляет территориальным фондам ОМС двухлетний период, в течение которого они могут использовать одновременно и региональный, и федеральный (единый) регистры застрахованных для информационного обмена.

 

К 1 января 2025 года обмен данными полностью замкнется на едином регистре застрахованных в ОМС.

 

С 1 декабря 2022 года ФОМС открыл услугу цифрового полиса ОМС и одновременно запустил в работу единый регистр застрахованных, в котором содержится уже порядка 145 миллионов записей, сообщает interfax.ru.

 

Было решено предоставить время для налаживания прямого обмена данными между клиниками, территориальными фондами ОМС и единым регистром без участия территориальных сегментов ГИС ОМС в связи с тем, что на данный момент не у всех регионов есть для этого технические возможности. Планируется, что новая система в обозримом будущем позволит улучшить качество информационного обмена для учета и оплаты медпомощи по ОМС, а также обеспечит полномасштабный переход на электронные полисы.

 

«Переходный период эксплуатации региональных систем территориальных фондов не влияет на функционирование единого регистра застрахованных лиц в целом. Межведомственное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС реализуется в соответствии с законодательством в сфере ОМС», — подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин

 

Он также отметил, что полис, выданный ранее на материальном носителе (в форме бумажного документа или пластиковой карты), действителен и менять его не нужно. Баланин сообщил, что с декабря текущего года страховые медицинские организации начали выдавать застрахованным в ОМС лицам полисы в виде выписки из единого регистра застрахованных лиц, на которой в том числе имеется штрихкод.

 

Информацию о том, что застрахованным лицам не надо в срочном порядке менять полисы старого образца, подтвердил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

 

«Полисы не нужно менять. При этом страховщики предоставляют застрахованным консультации и разъяснения о новом порядке получения полиса в форме выписки из ЕРЗ для максимально комфортного для граждан внедрения цифрового полиса ОМС», — рассказал он.

 

Ранее сообщалось, что россияне, застрахованные в системе ОМС и актуализировавшие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря 2022 года получили право оформить цифровой полис ОМС.

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