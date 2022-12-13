Регионы получат 2 года на интеграцию с единым регистром застрахованных в ОМС

Было решено предоставить время для налаживания прямого обмена данными между клиниками, территориальными фондами ОМС и единым регистром без участия территориальных сегментов ГИС ОМС в связи с тем, что на данный момент не у всех регионов есть для этого технические возможности. Планируется, что новая система в обозримом будущем позволит улучшить качество информационного обмена для учета и оплаты медпомощи по ОМС, а также обеспечит полномасштабный переход на электронные полисы.