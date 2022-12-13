Ранее бизнесмен Евгений Токарев рассказал RostovGazeta, что на кладбище лежат брошенные гробы. По его словам, эту страшную картину видят люди, приезжающие хоронить родных.
Власти опубликовали видео с двумя предпринимателями, которые объяснили ситуацию. Один из них рассказал, что не успел убрать транспортировочный ящик.
Второй бизнесмен также заявил, что после похорон оставил ящики на территории, а не утилизировал. Они оба извинились перед местными жителями.
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