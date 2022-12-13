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Ритуальщики из Шахт извинились за выброшенные гробы на кладбище

Сегодня, 15:48
Фото: 1MI
Предприниматели в Шахтах извинились перед местными жителями за выброшенные на кладбище гробы, говорится в Telegram-канале администрации города.

Ранее бизнесмен Евгений Токарев рассказал RostovGazeta, что на кладбище лежат брошенные гробы. По его словам, эту страшную картину видят люди, приезжающие хоронить родных. 

Власти опубликовали видео с двумя предпринимателями, которые объяснили ситуацию. Один из них рассказал, что не успел убрать транспортировочный ящик.

Горожане обвинили администрацию города Шахты в свалке цинковых гробов на кладбище
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Второй бизнесмен также заявил, что после похорон оставил ящики на территории, а не утилизировал.  Они оба извинились перед местными жителями.

Подробный материал RostovGazeta о случившемся и о том, кто управляет это сферой, читайте по ссылке

 

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