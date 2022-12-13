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Родителей в Ростовской области просят подписаться на соцсети властей

Сегодня, 10:27
Фото: unsplash
Родителей в Ростовской области просят подписаться на соцсети властей
Родители учеников школы в Аксайском районе, по информации СМИ, пожаловались, что их принуждают подписываться на соцсети властей.

По информации «АиФ-Ростов», один из педагогов прислал в родительский чат документ от якобы управляющего делами районной администрации. Он адресован главам территорий.

«В документе говорится, что количество подписчиков в соцсетях властей должно быть не менее 20% от числа избирателей. Чтобы достичь этих показателей, попросили провести соответствующую работу с трудовыми коллективами», — пишет издание.

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Официальной информации об этом не поступало, она сейчас уточняется. При этом ранее Госдума приняла закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях. 

Ранее ростовчане возмутились покупкой дорогого кресла для чиновника Аксайского района. 

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