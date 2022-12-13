По информации «АиФ-Ростов», один из педагогов прислал в родительский чат документ от якобы управляющего делами районной администрации. Он адресован главам территорий.
«В документе говорится, что количество подписчиков в соцсетях властей должно быть не менее 20% от числа избирателей. Чтобы достичь этих показателей, попросили провести соответствующую работу с трудовыми коллективами», — пишет издание.
Официальной информации об этом не поступало, она сейчас уточняется. При этом ранее Госдума приняла закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях.
Ранее ростовчане возмутились покупкой дорогого кресла для чиновника Аксайского района.