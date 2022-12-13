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Ростовчанка пожаловалась на неустроенную архитектуру в городе

Сегодня, 14:56
Фото: rostovgazeta.ru
Решение о восстановлении старинных зданий пришло с большим опозданием, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовчанка Галина Сердюкова, которая обратилась в редакцию.

Как рассказала Галина, старинное здание на углу проспекта Буденновского не реставрируют почти 12 лет.

«Оно стоит в безобразном виде. Гостиница «Московская» уже 15 лет стоит в безобразном виде», - возмущается ростовчанка.

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По ее словам, решение восстанавливать старинные здания ответственным за это лицам пришло в головы слишком поздно.

«Надо было думать об этом раньше. Город не устроенный архитектурно», - заявила Галина.

Ранее RostovGazeta писала о том, что госэкспертиза одобрила капитальный ремонт Атаманского дворца в Новочеркасске.

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