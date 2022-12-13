Ростовчанка пожаловалась на неустроенную архитектуру в городе

Как рассказала Галина, старинное здание на углу проспекта Буденновского не реставрируют почти 12 лет.
«Оно стоит в безобразном виде. Гостиница «Московская» уже 15 лет стоит в безобразном виде», - возмущается ростовчанка.
По ее словам, решение восстанавливать старинные здания ответственным за это лицам пришло в головы слишком поздно.
«Надо было думать об этом раньше. Город не устроенный архитектурно», - заявила Галина.
Ранее RostovGazeta писала о том, что госэкспертиза одобрила капитальный ремонт Атаманского дворца в Новочеркасске.