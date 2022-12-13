Ростовская АЭС устроила для блогеров блок-тур о подготовке оперативного персонала

- Сегодня атомная энергетика — это отрасль, которая работает максимально прозрачно и открыто. Мы готовы говорить с общественностью и журналистами на любые темы, касающиеся работы атомной станции. Это производство атомной энергии и безопасность, экология и модернизация. Один из важнейших вопросов, который лежит в основе работы предприятия - это подготовка персонала. И сегодня мы раскрыли для гостей особенности нашей «кухни», - сказал заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.