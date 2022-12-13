Ростовская АЭС устроила для блогеров блок-тур о подготовке оперативного персонала

Для участия в блок-туре были приглашены так же журналисты и лидеры общественного мнения Донского региона.
- Сегодня атомная энергетика — это отрасль, которая работает максимально прозрачно и открыто. Мы готовы говорить с общественностью и журналистами на любые темы, касающиеся работы атомной станции. Это производство атомной энергии и безопасность, экология и модернизация. Один из важнейших вопросов, который лежит в основе работы предприятия - это подготовка персонала. И сегодня мы раскрыли для гостей особенности нашей «кухни», - сказал заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
Блогерам продемонстрировали всю сложную систему подготовки персонала, отвечающего за безопасность. В учебно-тренировочном подразделении представители масс-медиа увидели работу операторов на полномасштабных тренажерах блочных щитов управления. В среднем такие тренировки занимают по времени от одного до трех часов. За одну тренировку оперативники (их в смене пятеро) обязаны отработать все поставленные задачи с учетом дополнительных - от 5 до 15 вводных.
- Поддержание квалификации эксплуатационного персонала энергоблоков Ростовской АЭС, предусматривает обучение по специальным программам, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок, отработку действий в чрезвычайных ситуациях, а также действия при нормальных режимах эксплуатации. За год оперативный персонал должен пройти обучение в течение не менее 144 часов, это обязательное требование для поддержания их квалификации, - пояснил заместитель начальника учебно-тренировочного подразделения Ростовской АЭС Олег Дуденков.
В лаборатории психофизиологического обеспечения гостей познакомили с работой психологов и умной техники, которая может не только распознать психоэмоциаональное состояние работника АЭС, но и повысить его адаптационные возможности. Специалисты лаборатории следят за тем, чтобы работники этой службы всегда были эмоционально стабильны и психологически устойчивы, имели высокий уровень работоспособности и стрессоустойчивости. Оперативный персонал ежегодно проходит психо-физиологическое обследование.
Как отметил участник блог-тура член Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин, Ростовская атомная станция – это часть топливно-энергетического комплекса России. Сегодня она работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству региона. И такие мероприятия, позволяющие изнутри увидеть, как готовят и поддерживают квалификацию специалистов Ростовской АЭС и какие ресурсы закладываются в обеспечение безопасности и надежности атомной станции, очень познавательны и полезны.
Напомним, Ростовская АЭС является гарантом энергетической безопасности Юга России. Доля атомной станции в выработке Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга составляет около 30%. Электроэнергия, вырабатываемая Ростовской атомной станцией, поступает в ОЭС Юга России по семи ЛЭП-500 и 4 ЛЭП-220. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей с общим населением более 26 миллионов человек.