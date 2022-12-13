Глава региона Василий Голубев рассказал, что в настоящий момент власти уточняют географию экспорта, чтобы решить, с какими странами будет вестись торговля в ближайшие годы.
В настоящий момент уже известно, что Турция, Иран, Белоруссия, Индия и Китай вошли в список стран-партнеров, где донские власти, деловые объединения и бизнес планируют создать свои офисы присутствия.
«Для привлечения инвесторов в новые ниши нужны новые рынки сбыта и новые внешнеэкономические партнеры», — объяснил Василий Голубев основную цель открытия офисов присутствия, которые позволят дончанам отслеживать ситуацию в дружественных странах «на местах».
Ранее эксперты объяснили, как изоляция позволит спасти экономику России.