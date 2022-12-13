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Ростовская область собирается открыть офисы присутствия в Китае, Индии и Турции

Сегодня, 13:48
Фото: donland.ru
Ростовская область собирается открыть офисы присутствия в пяти странах
Ростовская область заинтересована в налаживании связей с дружественными странами, а потому собирается открыть офисы присутствия в Турции, Индии, Китае и других странах-партнерах, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона Василий Голубев рассказал, что в настоящий момент власти уточняют географию экспорта, чтобы решить, с какими странами будет вестись торговля в ближайшие годы. 

В настоящий момент уже известно, что Турция, Иран, Белоруссия, Индия и Китай вошли в список стран-партнеров, где донские власти, деловые объединения и бизнес планируют создать свои офисы присутствия. 

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«Для привлечения инвесторов в новые ниши нужны новые рынки сбыта и новые внешнеэкономические партнеры», — объяснил Василий Голубев основную цель открытия офисов присутствия, которые позволят дончанам отслеживать ситуацию в дружественных странах «на местах». 

Ранее эксперты объяснили, как изоляция позволит спасти экономику России.

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