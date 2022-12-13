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Ростовский профсоюз образования выступил за сохранение гендерного неравенства

Сегодня, 12:54
Фото: Громыко Григорий Олегович/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
Ростовский профсоюз образования выступил за сохранение гендерного неравенства
Женщины и мужчины равны в своих правах, однако список неженских профессий нельзя упразднять, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Сегодня рассматривается вопрос об упразднении списка неженских профессий. Однако представители самого женского профессионального союза в России выступают категорически против.

«С женским трудом мы знакомы давно. С одной стороны, действительно, абсолютно неправильно разделять право на труд по гендерному принципу. Но с другой - вопрос стоит не в плоскости экономической дискриминации. На первый план выходит репродуктивная функция, проблема демографического развития и роста народонаселения», - отмечает Владимир Гайворонский.

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Собеседник разъясняет, что если женщина, работая сталеваром или грузчиком, нанесет вред здоровью и не сможет выносить ребенка, она не будет считать себя полноценной личностью.

«Да, мы не патриархальное общество. У нас равный доступ ко всем правам у всех граждан. Тем не менее, я с удовольствием уступаю место женщинам в транспорте или открываю дверь, пропуская дам вперед. Потому что я абсолютно уверен в высокой роли женщины в семье и воспитании детей. Так пусть же и наши законодатели сохранят заботу о женском здоровье», - делится мнением эксперт.

Фото: Mark Colomb/CC BY SA / flickr.com

В качестве дополнения к списку неженских профессий, спикер предлагает расширить возможности медицины и меры социальной поддержки женщин со стороны государства.

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Напомним, что список, где были указаны недопустимые для женщин профессии, появился еще в Советском Союзе. В нем были обозначены работы с вредными или опасными условиями труда.

В начале нулевых закрепили перечень из 456 профессий и видов работ, где запрещался женский труд. Через два десятилетия, в 2021 году вступил в силу новый, существенно сокращенный список запрещенных для женщин профессий. В него вошло всего 100 наименований.

В их числе - тяжелая работа грузчиков, горные выработки, металлургия, химическая промышленность и труд с вредными воздействиями на организм. При этом доступ к управлению такими организациями открыт. Женщины вполне могут реализовать себя на  местах, где отсутствует негативное влияние на здоровье.

Сегодня принимается решение о том, чтобы упразднить этот список.

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