«Да, мы не патриархальное общество. У нас равный доступ ко всем правам у всех граждан. Тем не менее, я с удовольствием уступаю место женщинам в транспорте или открываю дверь, пропуская дам вперед. Потому что я абсолютно уверен в высокой роли женщины в семье и воспитании детей. Так пусть же и наши законодатели сохранят заботу о женском здоровье», - делится мнением эксперт.