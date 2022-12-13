Сегодня рассматривается вопрос об упразднении списка неженских профессий. Однако представители самого женского профессионального союза в России выступают категорически против.
«С женским трудом мы знакомы давно. С одной стороны, действительно, абсолютно неправильно разделять право на труд по гендерному принципу. Но с другой - вопрос стоит не в плоскости экономической дискриминации. На первый план выходит репродуктивная функция, проблема демографического развития и роста народонаселения», - отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник разъясняет, что если женщина, работая сталеваром или грузчиком, нанесет вред здоровью и не сможет выносить ребенка, она не будет считать себя полноценной личностью.
«Да, мы не патриархальное общество. У нас равный доступ ко всем правам у всех граждан. Тем не менее, я с удовольствием уступаю место женщинам в транспорте или открываю дверь, пропуская дам вперед. Потому что я абсолютно уверен в высокой роли женщины в семье и воспитании детей. Так пусть же и наши законодатели сохранят заботу о женском здоровье», - делится мнением эксперт.
В качестве дополнения к списку неженских профессий, спикер предлагает расширить возможности медицины и меры социальной поддержки женщин со стороны государства.
Напомним, что список, где были указаны недопустимые для женщин профессии, появился еще в Советском Союзе. В нем были обозначены работы с вредными или опасными условиями труда.
В начале нулевых закрепили перечень из 456 профессий и видов работ, где запрещался женский труд. Через два десятилетия, в 2021 году вступил в силу новый, существенно сокращенный список запрещенных для женщин профессий. В него вошло всего 100 наименований.
В их числе - тяжелая работа грузчиков, горные выработки, металлургия, химическая промышленность и труд с вредными воздействиями на организм. При этом доступ к управлению такими организациями открыт. Женщины вполне могут реализовать себя на местах, где отсутствует негативное влияние на здоровье.
Сегодня принимается решение о том, чтобы упразднить этот список.
Ранее RostovGazeta выясняла, как устроен рынок суррогатного материнства в Ростове.