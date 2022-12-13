Шадаев сообщил о создании в России свыше 130 тысяч госпабликов

Данное совещание проходило с участием представителей АНО «Диалог Регионы», компании VK и руководителей регионов РФ. На совещании также обсуждалось, как в следующем году должна развиваться инфраструктура госкоммуникаций. Представители Минцифры ознакомили участников совещания с рейтингом российских регионов. Он был составлен с учетом того, как там исполняется закон. Десятка лучших по данному показателю состояла из Пермского края, Курской, Ульяновской, Курганской, Новгородской, Калужской, Белгородской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.