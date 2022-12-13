Шадаев сообщил о создании в России свыше 130 тысяч госпабликов

Как сообщает newsnn.ru, Шадаев также проинформировал об учреждении единого порядка работы госорганов в соцсетях.
В будущем году особое внимание будет сосредоточено на том, с каким качеством ведутся официальные страницы и насколько велика мотивация администраторов сообществ.
Данное совещание проходило с участием представителей АНО «Диалог Регионы», компании VK и руководителей регионов РФ. На совещании также обсуждалось, как в следующем году должна развиваться инфраструктура госкоммуникаций. Представители Минцифры ознакомили участников совещания с рейтингом российских регионов. Он был составлен с учетом того, как там исполняется закон. Десятка лучших по данному показателю состояла из Пермского края, Курской, Ульяновской, Курганской, Новгородской, Калужской, Белгородской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.
Ранее Правительство РФ определило площадки, которые могут использоваться для ведения пабликов госучреждений. Первенство было отдано социальной сети «ВКонтакте», у которой ежемесячная аудитория составляет около 100 миллионов человек.
По данным гендиректора VK Владимира Кириенко, список самых популярных инструментов представлен историями, статьями, короткими видео и прямыми трансляциями. Так, эфиры, участниками которых являются главы регионов, являются популярными у пользователей. Количество просмотров таких эфиров достигает сотен тысяч. Благодаря запущенным командой «ВКонтакте» бесплатным образовательным курсам администраторы госпабликов могут развивать разнообразные форматы, одновременно повышая качество контента.
В регионах ответственность за реализацию закона о госпабликах возложена на ЦУР, подразделения АНО «Диалог Регионы». В нынешнем году состоялось более трех тысяч мероприятий образовательного свойства. Их участниками могли стать администраторы сообществ. При этом были использованы и очный, и заочный форматы.
По словам генерального директора АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, в октябре его организация организовала социсследование. Оно показало, что 51 процент пользователей соцсетей изучает информацию, опубликованную в пабликах органов власти и госучреждений. Таким образом, данные паблики без преувеличения, можно считать базовой инфраструктурой власти, которая помогает ей взаимодействовать с аудиторией интернета. Задача следующего года — улучшить качество контента. Нынешней осенью на базе ЦУР вместе с регионами удалось запустить в работу комплексную систему, позволяющую вести очное обучение и мотивировать администраторов госпабликов.