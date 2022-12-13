Советский хит «Операция «Ы» мог войти в историю под другим названием

Гайдай удивился и расстроился, обнаружив наутро, что большинство членов его группы не явилось на съемочную площадку. Но именно этот момент и стал историческим. Рассерженный режиссер пошел по номерам и обнаружил некоторых своих актеров и помощников крепко спящими. В отчаянии Гайдай пошел на крайние меры, и, пытаясь разбудить одного из них, громко предложил тому «подлечиться». Тот обрадовался, но смог произнести лишь невнятное «Ы-ы-ы». Именно в этот момент режиссер понял - его фильм будет называться «Операция «Ъ» и никак иначе.