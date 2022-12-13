Советский хит «Операция «Ы» мог войти в историю под другим названием

Леонид Гайдай легендарный советский режиссер. Все его фильмы становились популярными сразу после премьеры, и остаются актуальными и любимыми до сих пор. Но «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» - это особенная картина, многие именно ее считают визитной карточкой постановщика, пишет INFOX.RU.
Любопытно, что буква "Ъ" попала в название благодаря случаю. То есть, то что должна фигурировать отдельная буква Гайдай решил твердо, и бесповоротно. Но вот над тем, какая именно, пришлось долго ломать голову всей команде. Наконец сошлись на «Операция «У».
Решив это отпраздновать, члены съемочной группы закатили веселую вечеринку. Но посвящать строгого режиссера, который не одобрял распитие спиртных напитков, в свои планы на вечер не стали.
Гайдай удивился и расстроился, обнаружив наутро, что большинство членов его группы не явилось на съемочную площадку. Но именно этот момент и стал историческим. Рассерженный режиссер пошел по номерам и обнаружил некоторых своих актеров и помощников крепко спящими. В отчаянии Гайдай пошел на крайние меры, и, пытаясь разбудить одного из них, громко предложил тому «подлечиться». Тот обрадовался, но смог произнести лишь невнятное «Ы-ы-ы». Именно в этот момент режиссер понял - его фильм будет называться «Операция «Ъ» и никак иначе.