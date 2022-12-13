Представление в Думу направил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Его рассмотрят на очередном заседании.
В самом проекте говорится, что это назначение согласовано. Если депутаты это одобрят, то останется поставить подписи и Тихонов официально возглавит район.
Добавим, что сейчас он является исполняющим обязанности. До этого он занимал пост начальника городского управление торговли и бытового обслуживания.
Прошлым главой администрации Ленинского района был Владимир Влазнев. Причина его ухода с этой должности не раскрывалась.