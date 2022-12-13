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Тихонов 20 декабря возглавит администрацию Ленинского района в Ростове-на-Дону

Сегодня, 09:18
Фото: rostov-gorod.ru
Тихонов 20 декабря возглавит администрацию Ленинского района в Ростове-на-Дону
Дума Ростова-на-Дону 20 декабря рассмотрит вопрос назначения на должность главы администрации Ленинского района Константина Тихонова, говорится в документах мэрии.

Представление в Думу направил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Его рассмотрят на очередном заседании. 

В самом проекте говорится, что это назначение согласовано. Если депутаты это одобрят, то останется поставить подписи и Тихонов официально возглавит район. 

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Добавим, что сейчас он является исполняющим обязанности. До этого он занимал пост начальника городского управление торговли и бытового обслуживания. 

Прошлым главой администрации Ленинского района был Владимир Влазнев. Причина его ухода с этой должности не раскрывалась. 

 

 

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