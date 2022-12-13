В комнатах стоит дизайнерская мебель, которую привезли из Италии, Франции и Индонезии. Сейчас комплекс стоит 89,9 миллиона рублей, продать его не могут с июля. При этом изначально дом выставили на продажу за 100 миллионов, а в сентябре подняли стоимость до 105 миллионов.