Этот дом расположен даже не в Ростове, а в пригороде — на хуторе Камышеваха. Его площадь достигает 1,5 тысячи квадратных метров, он расположен на участке в 76 соток.
Владелец называет комплекс элитной усадьбой на берегу озера. На территории есть гостевой дом с кухней, дом охраны, гараж, отдельно стоящий банкетный зал с кухней, а также бассейн с эффектом волны.
В главном доме сделали вместительную столовую, четыре спальни и ванные комнаты, переговорную комнату, игровую, тренажерный зал, медиакомнату. Кроме того, есть спа-зона, зимний сад, рабочие, технические и обслуживающие помещения.
И это далеко не все — предусмотрели свою магистраль газопровода и водопровода, выделенные линии инженерии, генераторные установки, насосную.
«Резиденция не имеет аналогов на рынке загородной недвижимости по красоте и внутреннему исполнению», — считает продавец. Он хочет за него получить 250 миллионов рублей.
Проект этого комплекса, по словам владельца, сделал известный дизайнер, но имя его не раскрывается. Площадь жилого дома составляет 600 квадратных метров, гостевого — 150.
В доме оборудована зона СПА, площадью 160 «квадратов» — это душ, бассейн, сауна, открытый уличный бассейн. Вместе с этим покупатель получит земельный участок в 1,8 тысячи квадратных метров.
На территории высадили декоративные растения и построили террасу. Что касается цены, то объект хотят продать за 180 миллионов. Объявление опубликовали 7 ноября, его посмотрели почти 300 человек.
Если есть 105 миллионов рублей на покупку дома, то можно приобрести комплекс в переулке Молодогвардейский. Изначально он стоил 130 миллионов, но продать его с июля не удалось.
На территории построили жилой дом площадью 700 квадратных метров, дом для гостей в 300 «квадратов», гараж на четыре автомобиля, технические и хозяйственные помещения. Планировка дома выполнена в два этажа с открытой террасой и зоной СПА.
На первом этаже основного дома сделали холл, гостевой санузел, гардероб, кухню-столовую, гостиную, спальню с санузлом. В СПА комплекс входят бассейн с тремя зонами, сауна, гидромассажная ванна. На втором этаже расположены спальни со своими санузлами.
Если нечем будет заняться, то можно заглянуть в собственную бильярдную. Продавец уточнил, что вся мебель выполнена из ценных пород деревьев, а все покрывала — из натурального меха.
«Дворовая территория благоустроена ландшафтом, детской площадкой, подогреваемыми дорожками. Уникальность данного домовладения в том, что все выполнено с душой и так сказать мехом во внутрь», — говорится в объявлении.
За 89 миллионов можно приобрести двухэтажный дом в переулке Молодогвардейский. Его площадь составляет 585 квадратных метров.
Владелец назвал это редким предложением на рынке элитной недвижимости. В объявлении говорится, что это исключительное домовладение для исключительного хозяина.
Площадь основного дома составляет 600 «квадратов», гостевого — 100. Еще идут 25 соток земли.
Для жильцов есть семь спален и столько же санузлов, закрытый спа-комплекс с большим бассейном и сауной, а гараж сможет вместить четыре автомобиля. При ремонте сделали релакс-комнату и систему умный дом.
В комнатах стоит дизайнерская мебель, которую привезли из Италии, Франции и Индонезии. Сейчас комплекс стоит 89,9 миллиона рублей, продать его не могут с июля. При этом изначально дом выставили на продажу за 100 миллионов, а в сентябре подняли стоимость до 105 миллионов.
На улице Ревкомовской продают дом площадью 360 квадратных метров. Для отделки использовали дагестанский камень
В здании сделали две спальни, кухню-столовую, зал-гостиную, балкон. Есть подвальное помещение по всему периметру дома с гардеробной, винным подвалом, прачечной и санузлом.
«В каждой комнате имеется своя гардеробная и санузел. На территории земельного участка установили бассейн и искусственный родник», — говорится в объявлении.
Площадь земельного участка достигает 13 соток, здесь высадили хвойные деревья. Владелец хочет получить за дом 89,9 миллиона рублей.
Этот дом довольно свежий, его построили в 2021 году на улице Вторая Володарского. В нем два этажа общей площадью 600 квадратных метров, плюс участок в шесть соток.
На первом этаже есть прихожая, зал, комната с гардеробной, санузел, кухня и столовая с выходом во двор в зону мангала. На втором этаже сделали 3 комнаты и санузел.
Можно забраться на мансардный этаж, где расположены две комнаты, санузел и зал-игровая. И это далеко не все, еще есть бассейн, сауна, массажная комната, комната для отдыха.
Гараж вмещает сразу четыре автомобиля, а по периметру территории установлена система видеонаблюдения. Весь дом и забор облицованы дагестанским камнем.
За все это владелец намеревается выручить 85 миллионов рублей. На продажу комплекс выставили с 23 ноября, за это время он набрал более 360 просмотров.
В Ростове на улице Катаева выставили на продажу два дома и участок земли площадью почти восемь соток. Объекты можно использовать в коммерческих целях, в том числе под гостиницу или детский сад.
На участке выполнили ландшафтный дизайн из хвойных растений с прудом и фонтаном. Дома возвели в 2000 и 2012 годах, их общая площадь достигает 937 квадратных метров.
В зданиях есть несколько спален, котельная, бассейн и санузел. В подвале сделали пять помещений для винного погреба, кинозала и спортзала.
«Строения имеет повышенный класс сейсмостойкости. При строительстве использовали новейшие материалы с учетом долгосрочного использования», — пишет продавец.
Что касается цены, то владелец хочет получить за этот объект 83 миллиона рублей. Показать фото внутреннего убранства он согласен только по запросу.
Этот дом строили, как для жилья, так и для воплощения своих творческих фантазий. А площадь его составляет 830 квадратных метров.
На цокольном этаже стандартный набор для богатых — хозяйственные помещения для персонала, сауна и бассейн. Чуть выше находится кухня со столовой и гостиной.
В цоколе оборудовали винный погреб, в котором поддерживается постоянная температура для содержания элитной винной коллекции. На втором этаже сделали приватную хозяйскую зону с каминным залом и тремя спальнями, где в каждой свой санузел.
«Мансардный этаж отведен под хобби хозяев: специальная выставочная комната, в которой хранилась хозяйская коллекция и библиотека.
На территории расположены мастерская для хозяйственных нужд усадьбы, теплица для выращивания рассады и цветов, помещения для охраны и гараж на два автомобиля.
Здесь же провели работы по ландшафтному дизайну, пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, присутствует декоративный пруд с рыбками.
«Усадьба имеет не только изысканный стиль, но и свою историю, способную как создать уют, так и подчеркнуть высокий статус владельца», — добавил продавец.
Стать владельцем всего этого можно за 80 миллионов рублей.
Владелец дома на улице Южной обещает, что правнуки покупателя будут благодарить его за это приобретение. Он рассказал, что комплекс находится в эксклюзивном и историческом месте.
«У вас будет собственная смотровая площадка с панорамным видом на город, реку и пляж. Готовя мясо на мангале, появится ощущение, будто вы отдыхаете на море», — заявил продавец.
Вместе с этим сделали несколько зон отдыха, построили гараж для коллекции автомобилей. Если рассматривать более детально, то в доме оборудовали зал с камином, кухню, родительскую спальню с санузлом, гардеробную, постирочную.
На мансарде владелец сможет поработать в собственном кабинете, или позаниматься в спортзале. Стоимость достигает 79 миллионов рублей.
Здание построили в 2010 году. С ноября объявление посмотрели более двух тысяч человек.
Дом в переулке Ухтомский в марте 2021 года выставили на продажу за 50 миллионов рублей. А ровно через год владелец повысил стоимость на 20 миллионов рублей.
Что же продают за эти деньги? Это двухэтажное здание 2015 года постройки и площадью 450 квадратных метров.
При этом владелец признает, что дом дорогой, но цену не снижает.
«Знаю, знаю, что дорого, но вы же заинтересовались. А если у вас еще есть деньги, тогда вашему вниманию хочу представить новое предложение на рынке недвижимости», — написал продавец.
В доме пять комнат, три санузла, сауна, бассейн, спортивный и кинозалы. Владелец пообещал, что если звонков не будет, то он начнет опускать цену — по тысяче рублей в неделю.
Потенциального покупателя предупредили, что дополнительно оплачивается комиссия. Но размер в объявлении не указан.
Добавим, что всего в Ростове-на-Дону продают более трех тысяч домов под различные бюджеты. Поэтому при наличии денег можно подобрать жилье на любой вкус.