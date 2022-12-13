Погода в городе испортилась в понедельник, 13 декабря. Из-за этого дорога скрылась под водой из-за несправляющихся ливневок.
Уровень воды достигал бампера автомобилей, но водителям было некуда деваться и они продолжали движение. По их словам, это происходит не в первый раз.
«На Оганова все стабильно: после дождя там случается потоп», — пишут автомобилисты.
«Из-за этого сегодня пробка была длинная. Ехал 1,5 часа в ней. А после лужи свободно так на дороге», — рассказали другие водители.
Горожане уточнили, что подтопления были и в других частях города.
Добавим, что в целом движение на Оганова сейчас свободно. Но есть пробка ближе к пересечению с Таганрогской.
Ранее ростовчане не могли перейти дорогу в Нахичевани из-за потопа.