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Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону после дождя днем 13 декабря

Сегодня, 14:01
Фото: ВК "Жесть Ростов"
Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону после дождя днем 13 декабря
Прошедший в Ростове-на-Дону дождь стал причиной подтопления дорог на улице Оганова, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Погода в городе испортилась в понедельник, 13 декабря. Из-за этого дорога скрылась под водой из-за несправляющихся ливневок.

Уровень воды достигал бампера автомобилей, но водителям было некуда деваться и они продолжали движение. По их словам, это происходит не в первый раз.

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«На Оганова все стабильно: после дождя там случается потоп», — пишут автомобилисты.

«Из-за этого сегодня пробка была длинная. Ехал 1,5 часа в ней. А после лужи свободно так на дороге», — рассказали другие водители.

Горожане уточнили, что подтопления были и в других частях города.

Добавим, что в целом движение на Оганова сейчас свободно. Но есть пробка ближе к пересечению с Таганрогской.

Ранее ростовчане не могли перейти дорогу в Нахичевани из-за потопа.

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