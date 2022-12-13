В Минфине назвали 3 региона с лучшими показателями освоения бюджетных средств

Самыми затратными по времени и деньгам проектами стали “Безопасные и качественные дороги”, а также “Здравоохранение”. На первый в 2023 году направили 23 из выделенных 300,8 млрд рублей. По проекту “Здравоохранение” показатели составляют 80,3% – это 300 из 374 млрд рублей.