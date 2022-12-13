rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Минфине назвали 3 региона с лучшими показателями освоения бюджетных средств

Сегодня, 08:37
У 49 субъектов РФ исполнение расходов на нацпроекты превышает среднее по стране. В тройке лидеров (по данным ноября): Марий Эл (87%), Тюменскую область (85,8%), Чечня (85%).

В ведомстве сообщили, что по итогам года исполнение региональных бюджетов на нацпроекты ожидается на уровне не ниже 93,2%. В ноябре показатель составил 69,5%. Основная часть расходов будет подсчитана в конце года, пишет газета “Известия”.

Самыми затратными по времени и деньгам проектами стали “Безопасные и качественные дороги”, а также “Здравоохранение”. На первый в 2023 году направили 23 из выделенных 300,8 млрд рублей. По проекту “Здравоохранение” показатели составляют 80,3% – это 300 из 374 млрд рублей. 

Подпишитесь
Более 1 тыс поросят из Ростовской области увидят Грузию и умрут
Сегодня, 05:21
Эколог Зайчиков объяснил, как Багаевский гидроузел повлияет на уровень воды реки Дон
Сегодня, 09:05
Жителей в Ростове-на-Дону хотят заставить носить одежду российских брендов
Сегодня, 08:56
Коечный фонд для больных тяжелой формой ОРВИ пришлось увеличить в Ростовской области
Сегодня, 08:21
На прилавках в Ростовской области продавалась опасная для жизни кукуруза
Сегодня, 07:07
Жители в Аксае с больными детьми часами ждут в очереди в холодной поликлинике
Сегодня, 05:04