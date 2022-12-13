Аналитики опросили 1,6 тысячи респондентов из 375 городов России, чтобы выяснить, сколько человек собираются добавить к новогодним праздникам свой отпуск, и как к этому отнесутся их коллеги.
В итоге о желании продлить отдых заявили 9% опрошенных, которые собираются брать отпуск до или после новогодних праздников, о таком решении в большинстве своем заявили люди с зарплатой более 80 тысяч рублей. Еще 78% респондентов ответили, что их устраивает то количество выходных, что есть.
Тем временем, 10% опрошенных заявили, что отрицательно отнесутся к отпуску коллеги перед Новым годом. Такой ответ дали представители сферы промышленности — инженеры, а также бухгалтеры с сотрудниками налоговой, продавцами, кассирами, логистами и руководителями отделов и компаний. Еще 28% напротив обрадовались бы, что их коллега отдохнет.
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