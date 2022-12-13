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В Ростове 10% жителей заявили, что не обрадуются отпуску коллег перед Новым годом

Сегодня, 16:25
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону каждый десятый работающий житель заявил, что не будет доволен отпуском коллеги перед Новым годом, результатами исследования поделился портал Superjob.

Аналитики опросили 1,6 тысячи респондентов из 375 городов России, чтобы выяснить, сколько человек собираются добавить к новогодним праздникам свой отпуск, и как к этому отнесутся их коллеги. 

В итоге о желании продлить отдых заявили 9% опрошенных, которые собираются брать отпуск до или после новогодних праздников, о таком решении в большинстве своем заявили люди с зарплатой более 80 тысяч рублей. Еще 78% респондентов ответили, что их устраивает то количество выходных, что есть. 

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Тем временем, 10% опрошенных заявили, что отрицательно отнесутся к отпуску коллеги перед Новым годом. Такой ответ дали представители сферы промышленности — инженеры, а также бухгалтеры с сотрудниками налоговой, продавцами, кассирами, логистами и руководителями отделов и компаний.  Еще 28% напротив обрадовались бы, что их коллега отдохнет. 

Ранее стало известно, сколько компаний не хотят «связываться» с бездетными женщинами.

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