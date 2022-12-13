В итоге о желании продлить отдых заявили 9% опрошенных, которые собираются брать отпуск до или после новогодних праздников, о таком решении в большинстве своем заявили люди с зарплатой более 80 тысяч рублей. Еще 78% респондентов ответили, что их устраивает то количество выходных, что есть.