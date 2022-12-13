С 14 декабря по 15 февраля в Ростове ограничат движение автотранспорта сразу по нескольким улицам. Так, проехать нельзя будет по улице Нариманова на участке между переулками Марксистским и Тбилисским, а также от Марксистского до улицы Пришкольной. Помимо этого, автомобилисты не смогут передвигаться по Марксистскому переулку в районе от дома № 9 до дома № 1а. Ограничения там объясняют реконструкцией канализационного коллектора.