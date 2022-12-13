rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове с 14 декабря ограничат движение машин по нескольким улицам

Сегодня, 10:22
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове с 14 декабря ограничат движение машин по нескольким улицам
Водители не смогут передвигаться по некоторым улицам города в течение двух месяцев, рассказали в администрации Ростова.

С 14 декабря по 15 февраля в Ростове ограничат движение автотранспорта сразу по нескольким улицам. Так, проехать нельзя будет по улице Нариманова на участке между переулками Марксистским и Тбилисским, а также от Марксистского до улицы Пришкольной. Помимо этого, автомобилисты не смогут передвигаться по Марксистскому переулку в районе от дома № 9 до дома № 1а. Ограничения там объясняют реконструкцией канализационного коллектора.

Из-за скандальной высотки в Ростове на Береговой ограничат движение до мая 2023 года
Узнать подробнее

Также проезд ограничат по улице Тибетской на участке от Пришкольной, 35 до Тибетской, 20. Там будут ремонтировать водопроводную линию.

Ранее сообщалось, что в Ростове на десяти улицах ограничат движение транспорта в декабре.

Читайте также:
В Ростове на десяти улицах ограничат движение транспорта в декабреВ Ростове с 19 ноября на месяц ограничат движение по двум улицамВ Ростове на Западном ограничат скорость движения до 40 километров в час с 26 ноября
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Более 1 тыс поросят из Ростовской области увидят Грузию и умрут
Сегодня, 05:21
Эколог Зайчиков объяснил, как Багаевский гидроузел повлияет на уровень воды реки Дон
Сегодня, 09:05
Жителей в Ростове-на-Дону хотят заставить носить одежду российских брендов
Сегодня, 08:56
Коечный фонд для больных тяжелой формой ОРВИ пришлось увеличить в Ростовской области
Сегодня, 08:21
На прилавках в Ростовской области продавалась опасная для жизни кукуруза
Сегодня, 07:07
Жители в Аксае с больными детьми часами ждут в очереди в холодной поликлинике
Сегодня, 05:04