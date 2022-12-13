Общая сумма кредита должна составить 600 миллионов рублей, которые заемщик должен вернуть не позднее 365 дней с момента заключения контракта. При этом по договору банк получит за услуги по предоставлению кредита более 56,9 миллиона рублей. Сам контракт будет действовать до конца календарного 2023 года.