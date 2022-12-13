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В Ростове власти возьмут кредит на 600 млн рублей на погашение дефицита бюджета

Сегодня, 11:36
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове власти возьмут кредит на 600 млн рублей на погашение дефицита бюджета
В Ростове власти нашли подрядчика, который предоставит им кредит в размере 600 миллионов рублей на финансирование дефицита бюджета в 2022 году, сведения об этом появились на портале госзакупок.

Согласно данным карточки об итогах закупки, в понедельник, 12 декабря, между администрацией Ростова-на-Дону и ПАО «Сбербанк России» был заключен контракт на финансирование дефицита бюджета. 

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Общая сумма кредита должна составить 600 миллионов рублей, которые заемщик должен вернуть не позднее 365 дней с момента заключения контракта. При этом по договору банк получит за услуги по предоставлению кредита более 56,9 миллиона рублей. Сам контракт будет действовать до конца календарного 2023 года. 

Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объяснил, для чего создают искусственный дефицит бюджета.

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