Согласно данным карточки об итогах закупки, в понедельник, 12 декабря, между администрацией Ростова-на-Дону и ПАО «Сбербанк России» был заключен контракт на финансирование дефицита бюджета.
Общая сумма кредита должна составить 600 миллионов рублей, которые заемщик должен вернуть не позднее 365 дней с момента заключения контракта. При этом по договору банк получит за услуги по предоставлению кредита более 56,9 миллиона рублей. Сам контракт будет действовать до конца календарного 2023 года.
Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объяснил, для чего создают искусственный дефицит бюджета.