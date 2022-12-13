В эти же дни электричка № 6160 «Лихая — Ростов» отправится на 24 минут раньше обычного — в 7.29 мск. Чтобы прийти в Ростов в обычное время, поезд сделать остановку на на станции Предугольной в 07.54 мск всего на минуту. На Горную состав прибудет в 08.47 мск, а на Кизитеринке пригородный поезд окажется в 10.52 мск. В Ростове электричку стоит ждать в 11.56 мск.