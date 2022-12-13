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В Ростовской области 19 и 22 декабря поменяется расписание электричек

Сегодня, 09:46
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области 19 и 22 декабря поменяется расписание электричек
На путях в Ростовской области проведут ремонтные работы, из-за этого поменяется расписание междугородних электричек, сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

В Ростовской области из-за ремонтных работ на железной дороге поменяется расписание электричек на трех маршрутах. Так, поезд № 6356 «Шептуховка — Лихая» 19 и 22 декабря отправится со станции на девять минут раньше в 04.28 мск. На конечную он прибудет в 07.25 мск.

В эти же дни электричка № 6160 «Лихая — Ростов» отправится на 24 минут раньше обычного — в 7.29 мск. Чтобы прийти в Ростов в обычное время, поезд сделать остановку на на станции Предугольной в 07.54 мск всего на минуту. На Горную состав прибудет в 08.47 мск, а на Кизитеринке пригородный поезд окажется в 10.52 мск. В Ростове электричку стоит ждать в 11.56 мск.

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Наконец, отправление № 6169 «Ростов — Усть-Донецкая» 22 декабря отправится в путь на 38 минут позже — в 13.43 мск. На конечную поезд прибудет к 18.14 мск.

Напомним, ранее в Ростовской области изменили экономически обоснованный тариф для электричек.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Транспорт#Дорога
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