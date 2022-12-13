В Ростовской области мужчину подозревают квартирной краже

Как передает «КП — Ростов-на-Дону», подозреваемый совершил кражу в квартире двоюродной сестры, с которой не поддерживал отношения. Он знал, где женщина прячет ключи и дождался, когда та уйдет на работу.
Отмечается, что из помещения он вынес драгоценности стоимостью 50 тысяч рублей. Злоумышленник их продал, а деньги потратил.
Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.