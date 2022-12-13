rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области мужчину подозревают квартирной краже

Сегодня, 12:01
ГУ МВД по Ростовской области сообщило о краже драгоценностей из квартиры в Мартыновском районе, в которой подозревается 39-летний мужчина.

Как передает «КП — Ростов-на-Дону», подозреваемый совершил кражу в квартире двоюродной сестры, с которой не поддерживал отношения. Он знал, где женщина прячет ключи и дождался, когда та уйдет на работу.

Отмечается, что из помещения он вынес драгоценности стоимостью 50 тысяч рублей. Злоумышленник их продал, а деньги потратил.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Подпишитесь
В Ростове власти возьмут кредит на 600 млн рублей на погашение дефицита бюджета
Сегодня, 11:36
Появилась схема первой ветки скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:19
О бегающих по больнице и вещам новорожденных тараканах рассказали пациенты в Азове
Сегодня, 09:11
Бортников сообщил о росте террористической опасности в Ростовской области
Сегодня, 10:54
Топ-10 самых дорогих коттеджей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 11:37
Как возвращают ошибочно мобилизованных в Ростовской области
Сегодня, 11:53