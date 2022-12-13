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В Ростовской области не могут найти деньги на ремонт дамбы через Ростовское море

Сегодня, 10:13
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области не могут найти деньги на ремонт дамбы через Ростовское море
Дамба через Ростовское море рискует остаться еще на несколько лет без ремонта, сообщают СМИ.

Многострадальная дамба через Ростовское море может остаться без ремонта еще на несколько лет. Объект находится в аварийном состоянии, так как испытывает большую нагрузку. На дамбе даже пришлось ограничить движение большегрузов, уточняет Donnews. После этого власти начали разрабатывать проект моста через Ростовское море, который уже даже начали возводить.

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Собственником дамбы является ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз». В 2019 году прокуратура обязала организацию отремонтировать дамбу, однако у ФГБУ не нашлось средств. Предприятие предложило передать дамбу в собственность Ростовской области, однако власти не хотят ее принимать без реконструкции.

К делу подключился даже губернатор Василий Голубев, потребовавший активнее задействовать в решении вопроса администрацию Ростова и федеральные структуры.

Также ранее Голубев заявлял, что дамба является федеральным объектом, однако ее все равно требуется поддерживать в рабочем состоянии и совершенствовать.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область#Дорога#Строительство
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