Многострадальная дамба через Ростовское море может остаться без ремонта еще на несколько лет. Объект находится в аварийном состоянии, так как испытывает большую нагрузку. На дамбе даже пришлось ограничить движение большегрузов, уточняет Donnews. После этого власти начали разрабатывать проект моста через Ростовское море, который уже даже начали возводить.