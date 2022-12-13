Глава донского правительства обратил внимание на важность развития и инвестирования в подрастающее поколение, которое в будущем будет решать судьбу экономики Ростовской области и страны в целом.
По словам Василия Голубева, уже в следующем году планируется открыть центр молодежного творчества и креативных индустрий, который уже назвали «Центром истинных ценностей».
В рамках учебного пространства талантливые дети смогут взаимодействовать с выдающимися представителями архитектуры, живописи, IT, дизайна, моды, музыки и кино, а также получат возможность развить свои способности.
«Это может быть уникальная площадка, где сочетается наука и искусство, творчество и бизнес», — объяснил Василий Голубев.
Ранее стало известно, кто заменит зарубежные бренды и магазины в торговом центре «Горизонт».