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В Ростовской области откроют Центр истинных ценностей для молодежи в 2023 году

Сегодня, 15:37
Фото: pxhere.com
В Ростовской области сообщили о планах открыть Центр истинных ценностей для молодежи в следующем году, об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Глава донского правительства обратил внимание на важность развития и инвестирования в подрастающее поколение, которое в будущем будет решать судьбу экономики Ростовской области и страны в целом. 

По словам Василия Голубева, уже в следующем году планируется открыть центр молодежного творчества и креативных индустрий, который уже назвали «Центром истинных ценностей». 

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В рамках учебного пространства талантливые дети смогут взаимодействовать с выдающимися представителями архитектуры, живописи, IT, дизайна, моды, музыки и кино, а также получат возможность развить свои способности.  

«Это может быть уникальная площадка, где сочетается наука и искусство, творчество и бизнес», — объяснил Василий Голубев.

Ранее стало известно, кто заменит зарубежные бренды и магазины в торговом центре «Горизонт».

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