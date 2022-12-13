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В Ростовской области собираются создать свободную таможенную зону

Сегодня, 15:56
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
В Ростовской области подали заявку на создание свободной таможенной зоны в Новочеркасске, планами поделился донской губернатор Василий Голубев.

Глава региона рассказал, что донское правительство подготовило заявку для создания особой экономической зоны в Новочеркасском индустриальном парке. 

Как только заявка получит положительное заключение от федерального центра, резиденты этой свободной таможенной зоны получат налоговые преференции. Среди них Василий Голубев перечислил низкие ставки налога на прибыль, имущество, земельный налог и ускоренную амортизацию. 

В Новочеркасске создадут особую экономическую зону
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«Необходимое для подачи заявки количество резидентов уже есть, как есть и резерв для дальнейшего развития», — рассказал Василий Голубев, добавив, что в экономической зоне ожидают новых инвесторов для сотрудничества, а площадь свободных участков превышает 200 гектаров.

Пока сроки реализации инициативы остаются неизвестными.﻿

Ранее в Ростовской области рассказали, в каких странах откроют офисы присутствия.

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