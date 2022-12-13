«Необходимое для подачи заявки количество резидентов уже есть, как есть и резерв для дальнейшего развития», — рассказал Василий Голубев, добавив, что в экономической зоне ожидают новых инвесторов для сотрудничества, а площадь свободных участков превышает 200 гектаров.