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В Ростовскую область хотят привлечь более трех миллионов туристов

Сегодня, 14:02
Фото: donland.ru
В Ростовскую область хотят привлечь более трех миллионов туристов
В Ростовской области ожидают роста туристического потока, об этом рассказал губернатор Василий Голубев в своем инвестиционном послании.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал туристическую отрасль одной из наиболее перспективных сфер для донской экономики. По его мнению, регион получит новые возможности для развития с увеличением туристического потока.

Уже сейчас отрасль показывает стабильный рост турпотока, только в этом году за истекшие 10 месяцев один из мобильных операторов зарегистрировал более трех миллионов туристов. И этот показатель не является пределом при условии эффективных инвестиций в туризм. 

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«Побережье Дона и Таганрогского залива — хорошая площадка для инвестиций», — отметил губернатор, добавив, что для развития сферы потребуется и качественная подготовка кадров. 

Ранее стало известно, как коронавирус стал катализатором для развития внутреннего туризма.

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