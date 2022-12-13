Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал туристическую отрасль одной из наиболее перспективных сфер для донской экономики. По его мнению, регион получит новые возможности для развития с увеличением туристического потока.
Уже сейчас отрасль показывает стабильный рост турпотока, только в этом году за истекшие 10 месяцев один из мобильных операторов зарегистрировал более трех миллионов туристов. И этот показатель не является пределом при условии эффективных инвестиций в туризм.
«Побережье Дона и Таганрогского залива — хорошая площадка для инвестиций», — отметил губернатор, добавив, что для развития сферы потребуется и качественная подготовка кадров.
Ранее стало известно, как коронавирус стал катализатором для развития внутреннего туризма.