Он рассказал, что сейчас формированы необходимые условия, чтобы обеспечить «умную миграцию». Через область проходят потоки образованных специалистов из новых субъектов.
Губернатор подчеркнул необходимость создания условий, чтобы этим людям было выгодно оставаться в Ростовской области. Но для этого, по его словам, необходимы ресурсы.
Губернатор также рассказал, что регистрируемая безработица в регионе составила 0,5%. Этот минимальный показатель за несколько лет.
Ранее власти заявили, что в Ростовской области зарплаты выросли на 14% в 2022 году.