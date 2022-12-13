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В Ростовскую область привлекут нужных специалистов из новых субъектов в РФ

Сегодня, 13:27
Фото: donland.ru
В Ростовскую область привлекут нужных специалистов из новых субъектов в РФ
В Ростовской области создадут условия для привлечения специалистов из новых регионов России, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что сейчас формированы необходимые условия, чтобы обеспечить «умную миграцию». Через область проходят потоки образованных специалистов из новых субъектов.

Губернатор подчеркнул необходимость создания условий, чтобы этим людям было выгодно оставаться в Ростовской области. Но для этого, по его словам, необходимы ресурсы.

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Губернатор также рассказал, что регистрируемая безработица в регионе составила 0,5%. Этот минимальный показатель за несколько лет.

Ранее власти заявили, что в Ростовской области зарплаты выросли на 14% в 2022 году.

 

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