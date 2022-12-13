Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что родителей школьников просят массово подписаться на аккаунты властей. Говорилось, что такие сообщения рассылают в чатах.
В администрации эту ситуацию прокомментировали и заявили, что принуждением они не занимаются. Вместе с этим подтвердили, что людей приглашают и рекомендуют им.
«Через соцсети мы проводим опросы населения, голосования по важным социальным вопросам. Мы ведем активную обратную связь с жителями», — говорится в ответе райадминистрации.
Этим объяснили попытки увеличить количество подписчиков. Сотрудники администрации уточнили, что в дружественных пабликах и мессенджерах они размещают рекомендации подписаться на них.
Ранее вышел закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях.
До этого ростовчане возмутились покупкой дорогого кресла для чиновника Аксайского района.