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Власти в Аксайском районе подтвердили, что упрашивают людей подписаться на их соцсети

Сегодня, 15:00
Фото: Maurizio Pesce/CC BY / wikimedia.org
Власти в Аксайском районе подтвердили, что упрашивают людей подписаться на их соцсети
Власти Аксайского района Ростовской области не стали отрицать, что просят людей подписываться на свои аккаунты в соцсетях, говорится на сайте райадминистрации.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что родителей школьников просят массово подписаться на аккаунты властей. Говорилось, что такие сообщения рассылают в чатах.

В администрации эту ситуацию прокомментировали и заявили, что принуждением они не занимаются. Вместе с этим подтвердили, что людей приглашают и рекомендуют им.

«Через соцсети мы проводим опросы населения, голосования по важным социальным вопросам. Мы ведем активную обратную связь с жителями», — говорится в ответе райадминистрации.

Родителей в Ростовской области просят подписаться на соцсети властей
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Этим объяснили попытки увеличить количество подписчиков. Сотрудники администрации уточнили, что в дружественных пабликах и мессенджерах они размещают рекомендации подписаться на них. 

Ранее вышел закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях. 

До этого ростовчане возмутились покупкой дорогого кресла для чиновника Аксайского района.

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