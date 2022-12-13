Напомним, в мае этого года редакция RostovGazeta уже сообщала о том, что правительство Ростовской области планирует перенести часть зданий на территорию старого аэропорта к 2040 году. В частности речь шла о здании правительства, городской администрации, арбитражного суда и донского УФНС.