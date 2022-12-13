Напомним, в мае этого года редакция RostovGazeta уже сообщала о том, что правительство Ростовской области планирует перенести часть зданий на территорию старого аэропорта к 2040 году. В частности речь шла о здании правительства, городской администрации, арбитражного суда и донского УФНС.
Издание уточняет, что основная цель этого — разгрузка дорожно-транспортной сети города.
«Мы рассматриваем строительство правительственных зданий [прим. редакции — на территории старого аэропорта]. Если мы правильно подумаем, то эти здания мы отдадим в хорошие руки, создадим некоторые новые вещи. Например, центр молодежи и так далее», — цитирует издание Василия Голубева.
Глава региона объяснил, что освободившиеся здания в центре города после переезда также могут продать или передать в аренду, а после переезда ростовчане и жители региона смогут посетить одно здание для решения проблем.
Василий Голубев уверен, что это обеспечит более высокий уровень комфорта населения, и добавил, что в планах создать на территории аэропорта лучший парк площадью 10 гектаров.
Ранее Василий Голубев рассказал, какую долю в зоне застройки аэропорта займет строительство жилья.