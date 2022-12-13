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Жителей Ростовской области предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за непогоды

Сегодня, 17:35
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жителей предупредили о неблагоприятной погоде и гололеде, которые могут стать причиной аварий, об этом сообщили в донском управлении Госавтоинспекции.
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Погода

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условия и обильных осадках, которые будут выпадать в Ростовской области с 13 декабря. 

Сейчас в ГИБДД призывают автомобилистов и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах, особенно, если на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка. 

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Водителей просят выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, а также увеличить дистанцию с другими автомобилями и отказаться от поездок на большие расстояния. 

Пешеходам же необходимо переходить дорогу по сигналу светофора, внимательно следить за тем, чтобы все машины остановились, а также не отвлекаться на смартфоны.  

Ранее метеорологи сделали прогноз о сильных снегопадах на Дону.

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