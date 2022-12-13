Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условия и обильных осадках, которые будут выпадать в Ростовской области с 13 декабря.
Сейчас в ГИБДД призывают автомобилистов и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах, особенно, если на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка.
Водителей просят выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, а также увеличить дистанцию с другими автомобилями и отказаться от поездок на большие расстояния.
Пешеходам же необходимо переходить дорогу по сигналу светофора, внимательно следить за тем, чтобы все машины остановились, а также не отвлекаться на смартфоны.
Ранее метеорологи сделали прогноз о сильных снегопадах на Дону.