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Жителей в Ростове-на-Дону хотят заставить носить одежду российских брендов

Сегодня, 08:56
Фото: Danny Sotzny/CC BY SA 2.0 / flickr.com
Жителей в Ростове-на-Дону хотят заставить носить одежду российских брендов

В торговом центре «Горизонт» заменят четыре крупных западных бренда на отечественные

В Ростове-на-Дону в торговом центре «Горизонт» вместо западных брендов появятся магазины с одеждой из России.

Напомним, что часть иностранных брендов закрыла свои магазины и покинула страну. Речь идет о шведской H& M, испанских Zara, Massimo Dutti и Oysho.

Так, изданию «Город N» рассказали в ТЦ, что на месте H& M появится российский бренд LIME. Площадь магазина составит две тысяч квадратных метров.

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А вместо Massimo Dutti появилась сеть lady & gentleman CITY. Что касается магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, то они в данный момент закрыты. 

Кроме того, бренд кофеен Starbucks сменил название на российское. 

Ранее стало известно, что ТЦ «Горизонт» решил обанкротить заведение известного ростовского ресторатора. 

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#Илья Протвинов#Бренд#Одежда#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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