Напомним, что часть иностранных брендов закрыла свои магазины и покинула страну. Речь идет о шведской H& M, испанских Zara, Massimo Dutti и Oysho.
Так, изданию «Город N» рассказали в ТЦ, что на месте H& M появится российский бренд LIME. Площадь магазина составит две тысяч квадратных метров.
А вместо Massimo Dutti появилась сеть lady & gentleman CITY. Что касается магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, то они в данный момент закрыты.
Кроме того, бренд кофеен Starbucks сменил название на российское.
Ранее стало известно, что ТЦ «Горизонт» решил обанкротить заведение известного ростовского ресторатора.