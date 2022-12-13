Местные жители, которые не смогли утром вызвать врача на дом, пришли сами в медицинское учреждение. Но попасть к врачу неотложной помощи у них получилось не сразу.
«Телефон колл-центра, чтобы вызвать врача, был отключен. С 11 до 14 часов простояли с детьми в холодном коридоре», — заявила автор.
Пользователи в комментариях написали, что и в других городах региона сложилась аналогичная ситуация. Они назвали Ростов, Таганрог, Новочеркасск и Шахты.
«ОРВИ, массово дети болеют, взрослые легче переносят. Не удивительно, что с таким наплывом больных врачи не успевают. Такое чувство будто люди думают, что им персонального врача должны выделять», — пишут местные жители.
«Больше 20 человек стояло, и грудные дети, все с кашлем, температурой», — говорится в комментариях.
Ранее жители Ростова пожаловались на темноту возле поликлиники № 16.