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Жители в Аксае с больными детьми часами ждут в очереди в холодной поликлинике

Сегодня, 05:04
Фото: 1MI
В Аксайской детской поликлинике родителям с детьми приходится несколько часов ждать в очереди, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители, которые не смогли утром вызвать врача на дом, пришли сами в медицинское учреждение. Но попасть к врачу неотложной помощи у них получилось не сразу.

«Телефон колл-центра, чтобы вызвать врача, был отключен. С 11 до 14 часов простояли с детьми в холодном коридоре», — заявила автор.

Жители Ростова пожаловались на темноту возле поликлиники № 16
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Пользователи в комментариях написали, что и в других городах региона сложилась аналогичная ситуация. Они назвали Ростов, Таганрог, Новочеркасск и Шахты.

«ОРВИ, массово дети болеют, взрослые легче переносят. Не удивительно, что с таким наплывом больных врачи не успевают. Такое чувство будто люди думают, что им персонального врача должны выделять», — пишут местные жители.

«Больше 20 человек стояло, и грудные дети, все с кашлем, температурой», — говорится в комментариях.

Ранее жители Ростова пожаловались на темноту возле поликлиники № 16.

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