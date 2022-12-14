В среду, 14 декабря, Александр Бастрыкин отдал поручение провести проверку состояния и условий содержания мемориала «Парк Победы» в Каменска-Шахтинском.
Одна из горожанок сообщила, что объект культурного наследия находится в плачевном состоянии, о захоронении солдат Великой Отечественной войны не заботятся надлежащим образом, из-за чего на памятнике появились трещины, исчезла лепнина и начала осыпаться штукатурка. Кроме того, на части табличек исчезли фамилии погибших солдат.
Сейчас глава СУ СК РФ по Ростовской области Аслан Хуаде получил поручение от Александра Бастрыкина провести проверку и подготовить доклад о ситуации на мемориале.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.
Ранее Хуаде поручили отчитаться о ходе расследования некоторых скандальных уголовных дел в Ростовской области.