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Бастрыкин поручил Аслану Хуаде проверить мемориал «Парк Победы» в Ростовской области

Сегодня, 10:24
Фото: Green Tree / Карты Гугл
Глава СК РФ поручил проверить данные о разрушении мемориала в Ростовской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о плохом содержании мемориала «Парк Победы» в Каменске-Шахтинском, сообщения об этом появились в информационном центре СК РФ.

В среду, 14 декабря, Александр Бастрыкин отдал поручение провести проверку состояния и условий содержания мемориала «Парк Победы» в Каменска-Шахтинском. 

Одна из горожанок сообщила, что объект культурного наследия находится в плачевном состоянии, о захоронении солдат Великой Отечественной войны не заботятся надлежащим образом, из-за чего на памятнике появились трещины, исчезла лепнина и начала осыпаться штукатурка. Кроме того, на части табличек исчезли фамилии погибших солдат.

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Сейчас глава СУ СК РФ по Ростовской области Аслан Хуаде получил поручение от Александра Бастрыкина провести проверку и подготовить доклад о ситуации на мемориале. 

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении. 

Ранее Хуаде поручили отчитаться о ходе расследования некоторых скандальных уголовных дел в Ростовской области.

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