Одна из горожанок сообщила, что объект культурного наследия находится в плачевном состоянии, о захоронении солдат Великой Отечественной войны не заботятся надлежащим образом, из-за чего на памятнике появились трещины, исчезла лепнина и начала осыпаться штукатурка. Кроме того, на части табличек исчезли фамилии погибших солдат.