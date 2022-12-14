Активистка подчеркивает, что объекты культурного наследия нужны городу. Ведь целостность исторической застройки — это преимущество Ростова.
«Ростов входит в пятерку городов России по числу сохранившихся исторических зданий. Однако городские власти предпочитают относится к этому, как к досадному балласту», - отмечает Елена Чернышева.
Спикер приводит в пример Нижний Новгород и Калининград, где для сохранения и редевелопмента исторических зданий работают специальные структуры и программы, выделяется финансирование. А в Ростове состояние ОКН оставляет желать лучшего.
«Даже когда собственникам не безразлична судьба здания, и они активно пытаются внести его в муниципальную программу, это похоже на хождение по кругам бюрократического ада. Причина, как мне кажется, заключается в том, что город не заинтересован в сохранении исторических зданий», - говорит собеседница.
По ее словам, в случае с расселенными ОКН не проводятся противоаварийные работы и консервация. Здания в прямом смысле становятся «беспризорными». Например, прошлой зимой, когда взломали дом с ангелами, активистам пришлось целый месяц ходить по кабинетам, вызывать полицию, и, буквально, дежурить возле здания, чтобы его не разнесли на части.
«И только большой общественный резонанс повлиял на судьбу объекта. Но это абсолютно ненормально, когда для соблюдения федерального законодательства, нужно чтобы весь город негодовал», - резюмирует Чернышева.
Ранее RostovGazeta выясняла, выживет ли старый Ростов.