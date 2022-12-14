«Даже когда собственникам не безразлична судьба здания, и они активно пытаются внести его в муниципальную программу, это похоже на хождение по кругам бюрократического ада. Причина, как мне кажется, заключается в том, что город не заинтересован в сохранении исторических зданий», - говорит собеседница.