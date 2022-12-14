Напомним, в конце ноября стало известно, что в Ростовской области хотят поднять показатель дорог. находящихся в нормативном состоянии, до 55%.
В среду, 14 декабря, стало известно, что в рамках нацпроекта к нормативам хотят привести более 160 участком дорог, в их числе дороги к школам, больницам, поликлиникам, ДК и музеям.
Сейчас сообщается, что в будущем году власти запланировали ремонт 97 местных и 67 областных дорог. При этом для работ на 50 объектах уже нашли подрядчиков и заключили контракты. Для остальных объектов исполнителей обещают найти к 1 апреля.
Ранее в Ростове состоялся суд над дорожником, который пытался похитить имущество компании.