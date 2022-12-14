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Более 160 дорог планируют отремонтировать в Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 08:45
Фото: donland.ru
Когда будут ремонтировать дороги в Ростовской области
В Ростовской области в планы на следующий год включили ремонт 164 участков дорог, чтобы привести их в соответствие с нормативами, об этом рассказали в донском правительстве.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в Ростовской области хотят поднять показатель дорог. находящихся в нормативном состоянии, до 55%.

В среду, 14 декабря, стало известно, что в рамках нацпроекта к нормативам хотят привести более 160 участком дорог, в их числе дороги к школам, больницам, поликлиникам, ДК и музеям. 

В Ростовской области до нормативов отремонтируют более 55% дорог в 2023 году
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Сейчас сообщается, что в будущем году власти запланировали ремонт 97 местных и 67 областных дорог. При этом для работ на 50 объектах уже нашли подрядчиков и заключили контракты. Для остальных объектов исполнителей обещают найти к 1 апреля. 

Ранее в Ростове состоялся суд над дорожником, который пытался похитить имущество компании.


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