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Более 30 тысяч человек заболели ОРВИ в Ростовской области с 5 по 11 декабря

Сегодня, 07:29
Фото: donland.ru
Десятки тысяч человек заболели ОРВИ в Ростовской области в декабре
В Ростовской области в течение недели зарегистрировали более 30 тысяч заболевших ОРВИ, об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре.

В надзорном органе сообщили, что по результатам мониторинга на 49 неделе в Ростовской области зарегистрировали более 30 тысяч заболевших ОРВИ. Этот показатель составляет 72,5 заболевших на 10 тысяч жителей. Темп прироста заболеваемости при этом составил 38,5% по отношению к показателям прошлой недели. 

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Дончан просят проявить осторожность, проводить профилактику вируса, а также в случае заболевания постараться не контактировать с группами риска — пожилыми людьми, хроническими больными, беременными и другими жителями Ростовской области, взаимодействующие с большим количество людей, например, с работниками сферы транспорта и обслуживания. 

Ранее в Ростовской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

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