В надзорном органе сообщили, что по результатам мониторинга на 49 неделе в Ростовской области зарегистрировали более 30 тысяч заболевших ОРВИ. Этот показатель составляет 72,5 заболевших на 10 тысяч жителей. Темп прироста заболеваемости при этом составил 38,5% по отношению к показателям прошлой недели.
Дончан просят проявить осторожность, проводить профилактику вируса, а также в случае заболевания постараться не контактировать с группами риска — пожилыми людьми, хроническими больными, беременными и другими жителями Ростовской области, взаимодействующие с большим количество людей, например, с работниками сферы транспорта и обслуживания.
Ранее в Ростовской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа.