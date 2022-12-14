В надзорном органе сообщили, что по результатам мониторинга на 49 неделе в Ростовской области зарегистрировали более 30 тысяч заболевших ОРВИ. Этот показатель составляет 72,5 заболевших на 10 тысяч жителей. Темп прироста заболеваемости при этом составил 38,5% по отношению к показателям прошлой недели.