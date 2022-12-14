Сейчас в регионе растет заболеваемость ОРВИ, за неделю зарегистрировали более 30 тысяч случаев. Это на 123% больше эпидпорога.
А число зараженных за неделю выросло на 38,5%. Местных жителей призвали надевать маски с местах скопления людей и соблюдать меры профилактики.
«Если появились признаки заболевания, то стоит обратиться к врачу. По возможности стоит выделить пациенту отдельную комнату», — сказано в сообщении.
Ранее врач рассказал, как ростовчанам не заболеть свиным гриппом. Подробный материал читайте по ссылке.