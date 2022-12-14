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Более 60 жителей в Ростовской области заболели свиным гриппом

Сегодня, 14:13
Фото: Karl-Ludwig Poggemann/CC BY 2.0 / wikimedia.org
Более 60 жителей в Ростовской области заболели свиным гриппом
В Ростовской области подтвердили 63 случая заражения свиным гриппом среди местных жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сейчас в регионе растет заболеваемость ОРВИ, за неделю зарегистрировали более 30 тысяч случаев. Это на 123% больше эпидпорога. 

А число зараженных за неделю выросло на 38,5%. Местных жителей призвали надевать маски с местах скопления людей и соблюдать меры профилактики.

Более 30 тысяч человек заболели ОРВИ в Ростовской области с 5 по 11 декабря
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«Если появились признаки заболевания, то стоит обратиться к врачу. По возможности стоит выделить пациенту отдельную комнату», — сказано в сообщении.

Ранее врач рассказал, как ростовчанам не заболеть свиным гриппом. Подробный материал читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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