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Буцаев рассказал о строительстве комплекса по переработке ТКО под Оренбургом

Сегодня, 08:20
Фото: pxhere.com
Руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече обсудили строительство перспективных объектов в сфере обращения с ТКО в регионе.

РЭО планирует обеспечить до 90% инвестиций, требуемых для строительства комплекса, необходимого для внедрения экономики замкнутого цикла. По словам Буцаева, на встрече обсуждались меры, которые необходимо принять, чтобы область к 2030 году смогла достигнуть запланированных в федеральном проекте “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами” показателей. Одна из таких мер – строительство комплекса переработки отходов “Центральный”. Буцаев и Паслер побывали на площадке, на которой будет возводиться объект. Сейчас там чистое поле, но уже в 2024 году будет современный комплекс по переработке отходов, пишет ТАСС.

Создание объекта по обращению с ТКО в регионе будет реализовано на основе государственно-частного партнёрства. Глава региона отметил, что Оренбуржью необходим комплекс по переработке ТКО. Сейчас в области сортируется до 60% отходов, но переработка пока не налажена.

Напомним, ранее руководство РЭО подписало с администрацией Оренбургской области договор о присоединении региона к пилотному  проекту по экомониторингу. Областное минприроды будет передавать Российскому экологическому оператору данные, собираемые экологическими постами. В них будут содержаться сведения по пяти загрязняющим атмосферу компонентам. Данные будут доступны для жителей региона.

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