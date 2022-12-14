Буцаев рассказал о строительстве комплекса по переработке ТКО под Оренбургом

РЭО планирует обеспечить до 90% инвестиций, требуемых для строительства комплекса, необходимого для внедрения экономики замкнутого цикла. По словам Буцаева, на встрече обсуждались меры, которые необходимо принять, чтобы область к 2030 году смогла достигнуть запланированных в федеральном проекте “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами” показателей. Одна из таких мер – строительство комплекса переработки отходов “Центральный”. Буцаев и Паслер побывали на площадке, на которой будет возводиться объект. Сейчас там чистое поле, но уже в 2024 году будет современный комплекс по переработке отходов, пишет ТАСС.