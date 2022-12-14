В Минтрансе объяснили, что зимой маршрут № 44, по контракту, должны обслуживать 18 автобусов в будние дни и 15 автобусов в выходные. Однако на деле лишь 14 автобусов работают по маршруту. Выяснить это удалось благодаря спутниковой системе ГЛОНАСС. Она помогает властям отслеживать недовыпуск автобусов на маршруты, сообщает «Дон 24».