Жители Ростова пожаловались на автобусы № 44, работающие по маршруту «ГПЗ-10 — ТЦ Меркурий». Общественный транспорт нужно подолгу ждать, а количество самих автобусов значительно сократилось. Проблема стала особенно острой в зимнее время года.
В Минтрансе объяснили, что зимой маршрут № 44, по контракту, должны обслуживать 18 автобусов в будние дни и 15 автобусов в выходные. Однако на деле лишь 14 автобусов работают по маршруту. Выяснить это удалось благодаря спутниковой системе ГЛОНАСС. Она помогает властям отслеживать недовыпуск автобусов на маршруты, сообщает «Дон 24».
Сейчас Минтранс обрабатывает все зафиксированные нарушения в работе автобуса № 44. Перевозчик, осуществляющий работу маршрута, ООО «Карат» уже получил штрафы за свои недочеты.
Однако власти отмечают, что недовыпуск обусловлен и острой нехваткой водительских кадров в Ростове. Дефицит водителей в столице региона восполнен лишь на 47%. С его пополнением должна отчасти решиться проблема недовыпуска автобусов на маршруты.
Также ранее жители Ростова жаловались на дефицит автобусов рядом с ТЦ «Мега».