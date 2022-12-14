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Чиновники объяснили, почему ростовчане часами ждут автобус № 44

Сегодня, 14:10
Фото: rostov-gorod.ru
Чиновники объяснили, почему ростовчане часами ждут автобус № 44
Зимой сократилось число автобусов, работающих по маршруту № 44 в Ростове, сообщают СМИ.

Жители Ростова пожаловались на автобусы № 44, работающие по маршруту «ГПЗ-10 — ТЦ Меркурий». Общественный транспорт нужно подолгу ждать, а количество самих автобусов значительно сократилось. Проблема стала особенно острой в зимнее время года.

В Минтрансе объяснили, что зимой маршрут № 44, по контракту, должны обслуживать 18 автобусов в будние дни и 15 автобусов в выходные. Однако на деле лишь 14 автобусов работают по маршруту. Выяснить это удалось благодаря спутниковой системе ГЛОНАСС. Она помогает властям отслеживать недовыпуск автобусов на маршруты, сообщает «Дон 24».

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Сейчас Минтранс обрабатывает все зафиксированные нарушения в работе автобуса № 44. Перевозчик, осуществляющий работу маршрута, ООО «Карат» уже получил штрафы за свои недочеты.

Однако власти отмечают, что недовыпуск обусловлен и острой нехваткой водительских кадров в Ростове. Дефицит водителей в столице региона восполнен лишь на 47%. С его пополнением должна отчасти решиться проблема недовыпуска автобусов на маршруты.

Также ранее жители Ростова жаловались на дефицит автобусов рядом с ТЦ «Мега».

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